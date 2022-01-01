Канал "Прямий" в новогоднюю ночь первым показал поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко и его супруги Марины. Оно началось в 23.56 по эфирному времени и завершилось в полночь.
Порошенко говорил о своих поездках на Донбасс, о борьбе с российской агрессией, Марина Порошенко – о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает gordonua.com.
"Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы – граждане, одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди", – сказал Порошенко, завершая речь.
Видео опубликовано также в Facebook пятого президента.
Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского "Прямий" показал после наступления полуночи.
Поздравление Порошенко транслировал также "5 канал", там его показали после видеообращения действующего президента, но поздравление Порошенко там тоже началось в 23.56 и завершилось в 00.00.
Таким образом, оба канала поставили в эфир поздравления двух президентов так, чтобы речь Порошенко завершилась в полночь.
Контекст: Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины, в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал "1+1" транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.
"Прямий" и "5 канал" транслируют поздравление Порошенко третий год подряд, в 2020-м его поставили в эфир каналов в такой же последовательности, как и в этот раз, – до или после речи Зеленского, чтобы оно завершалось в 00.00.
"Прямий" и "5 канал" принадлежали Порошенко. 8 ноября 2021 года, после того, как был подписан закон об олигархах, экс-президент объявил об их продаже холдингу "Свободные медиа". В числе владельцев медиахолдинга – ведущие и журналисты этих каналов, нардепы от "Европейской солидарности" и, по информации СМИ, компании Порошенко. gordonua.com