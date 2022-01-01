Глава государства утвердил закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год». Согласно содержанию статьи 49 принятого закона, определены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы в 2022 году:
1). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих.
1 РУ МЗП = 7,9 руб. ПМР
2). Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим и служащим Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики, миротворческих сил Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
3). Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим, сотрудникам и работникам Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
4). Для исчисления ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, в соответствии со статьей 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О гарантиях лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, и членам их семей», а также предельного размера заработной платы (денежного содержания), принимаемого для расчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
5). Для исчисления пенсий, назначенных с 1 февраля 2020 года, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике».
1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР
6). Для исчисления пенсий, назначенных до 31 января 2020 года лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей».
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
7). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций сферы образования, здравоохранения, за исключением работников, получающих доплату до величины МРОТ.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
8). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов.
1 РУ МЗП = 7,3 руб. ПМР
9). Для исчисления размера компенсации расходов на ремонт автомобилей, полученных, приобретенных на льготных условиях, а также купленных за полную стоимость, при наличии у инвалида медицинских показаний на получение автотранспорта, с момента выпуска которых прошло 7 лет и более, независимо от срока эксплуатации автомобиля инвалидом, лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, при защите Приднестровской Молдавской Республики, при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.
1 РУ МЗП = 18,4 руб. ПМР
10). Для исчисления ежемесячного денежного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике». 1 РУ МЗП = 7,3 руб. ПМР
11). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих:
- работникам аппарата Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, Судебного департамента при Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики, городских (районных) судов.
1 РУ МЗП = 7,9 руб. ПМР
- работникам аппарата Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
12). Для исчисления ежемесячного денежного содержания (довольствия) прокурорским работникам в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики».
1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР
13). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам функционального обеспечения работы органов прокуратуры.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
14). Для исчисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР
15). Для начисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской Молдавской Республики, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Приднестровской Молдавской Республики», «Почетный донор СССР», «Почетный донор МССР», а также денежной компенсации донорам, систематически сдающим кровь и (или) ее компоненты.
1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР
16). Для исчисления ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР
17). Для исчисления подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садово-огородническим товариществам и потребительским кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, за земли, занятые жилищным фондом, а также придомовые территории.
1 РУ МЗП = 10,4 руб. ПМР
18). Для исчисления социальных платежей для субъектов патентной системы налогообложения, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства.
1 РУ МЗП = 4 руб. ПМР
19). Для исчисления размера потенциально возможного к получению годового дохода: - на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг.
1 РУ МЗП = 4 руб. ПМР
- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле.
1 РУ МЗП = 6 руб. ПМР
20). Для иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву.
1 РУ МЗП = 9,7 руб. ПМР
21). Для исчисления единого социального налога, обязательного страхового взноса.
1 РУ МЗП = 11,5 руб. ПМР
22). Для исчисления штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП.
1 РУ МЗП = 18,4 руб. ПМР
23). Для исчисления земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения.
1 РУ МЗП = 11,6 руб. ПМР
24). Для исчисления дополнительного паевого сбора с 1 га земли сельскохозяйственного назначения.
1 РУ МЗП = 10,5 руб. ПМР
25). Для других целей, в том числе для исчисления прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов.
1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР
26). Для исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения, целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса.
1 РУ МЗП = 12,5 руб. ПМР
27). Для исчисления фиксированного сельскохозяйственного налога.
1 РУ МЗП = 13,9 руб. ПМР
28). Для исчисления расчетного размера арендной платы за государственное и муниципальное имущество.
1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР
II. Ранее был принят закон Приднестровской Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2022 год». Согласно документу, определены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы в 2022 году:
29). Для начисления пособий по безработице.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
30). Для начисления пособий на цели социального страхования.
1 РУ МЗП = 9,7 руб. ПМР
31). Для начисления гарантированных государством пособий по материнству.
1 РУ МЗП = 9,7 руб. ПМР
32) Для начисления пособий и компенсаций, выплачиваемых за счет целевых средств республиканского бюджета.
1 РУ МЗП = 9,7 руб. ПМР
33). Для начисления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги.
1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР
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