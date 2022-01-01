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Более половины экспорта с левого берега Днестра поступает в ЕС

Более половины экспорта с левого берега Днестра поступает в ЕС

Около 2250 экономических агентов из Приднестровья зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Молдова.
Пространство Европейского союза является самым востребованным местом для экспорта товаров компаний с левого берега Днестра. В 2021 году эта доля составила 57,2 % (по сравнению с 2020 годом – 56,60%). И большая часть товаров, импортируемых в регион, также поступает из стран-членов ЕС (42%), передает point.md ссылаясь на ipn.md

Бюро политик по реинтеграции уточняет со ссылкой на данные Агентства государственных услуг РМ, что из общего числа предпринимателей, базирующихся на левом берегу Днестра, 1754 были взяты на временный учет, а остальные – на постоянный учет.

Согласно отчетам Государственной налоговой службы РМ, по состоянию на 15 декабря 2021 года в информационных системах Республики Молдова были зарегистрированы 39 действительных патентов граждан, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра и в городе Бендеры. Большинство из них занимаются розничной торговлей, парикмахерскими и косметическими услугами и т. д.

Бюро по реинтеграции РМ также отмечает, что позитивный подход и предоставление различных привлекательных стимулов со стороны Кишинева совместно с предоставленными ЕС льготами позволили привлечь большее количество экономических агентов из региона в правовое поле Республики Молдова. Кроме того, приднестровские предприниматели участвуют в многочисленных тематических тренингах, программах помощи и информационных мероприятиях, организованных компетентными органами Республики Молдова и внешними партнерами, тем самым получая помощь для внедрения в единое экономическое и торговое пространство.
point.md
  • Сегодня, 08:05
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