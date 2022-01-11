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Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году

Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году

Опубликован список семи дополнительных выплат, на которые могут рассчитывать российские пенсионеры в 2022 году, пишет mk.ru ссылаясь на DEITA.RU.

По информации портала, одна из доплат предназначена пенсионерам села. Люди, проработавшие в сельской местности более 30 лет, вправе рассчитывать на доплату к пенсии в 25% от фиксированной выплаты, которая в 2022 году составляет 6401 рубль 10 копеек.

На доплату также имеют право ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), чернобыльцы, несовершеннолетние узники фашизма, Герои России и Советского Союза. Соответствующим категориям россиян выплата назначается автоматически, ее размер варьируется и зависит от разных факторов.

Кроме того, есть соцдоплата до прожиточного минимума. Если пенсия гражданина РФ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), ее увеличат с помощью доплат. С 2022 года соцдоплаты к пенсии назначаются в беззаявительном порядке, без подачи заявления в ПФР.

Россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают вдвое — перерасчет происходит автоматически (подавать заявление не требуется). Пенсионеры, которые отпраздновали (или отпразднуют) 80-летний юбилей в 2022 году, получат приблизительно на 6000 рублей больше.

Пенсионеры, которые проработали в районах Крайнего Севера как минимум 15 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50% (так называемый «северный» стаж). За работу в приравненных к Крайнему Северу местностях — 30%.

Максимальную надбавку к социальной пенсии в 415% могут получить Герои России, Герои СССР, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.

На прибавку в 330% к социальной пенсии вправе рассчитывать люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и России.

Прибавка в 250% к социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы I, II и III степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I, II и III степеней, а также для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
  • Сегодня, 11:22
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