Варенье из тыквы с апельсином известно как способствующее сбрасыванию лишнего веса. Иными словами, употребляя его в сбалансированном и правильном рационе питания, оно поможет похудеть. Тыква содержит в себе большое количество витамина Т, который усваивает жиры и препятствует «оседанию» нежеланных килограммов на боках. Диетологи рекомендуют включать тыкву в меню людей повышенной упитанности.
Тыквенное варенье
У тыквы есть один серьёзный бонус для тех, кто худеет – это положительное влияние на пищеварение и обмен веществ. А здоровая пищеварительная система эффективно помогает прощаться с лишним жиром.
Помимо этого, у тыквы много и других полезных свойств – и это при относительно низкой калорийности и высоком содержании клетчатки. Составят ей компанию в варенье апельсин и лимон – тоже кладези пользы.
Сахара нет, но есть мёд. Он, конечно, тоже калорийный, но куда полезнее сахара.
Тыкву, апельсин, лимон пропустить через мясорубку (или измельчить блендером). Добавляем воду и варим 30 минут на медленном огне. Затем даём полностью остыть и только потом добавляем мёд, раскладываем по банкам – и храним в холодильнике.
Можно приготовить витаминное варенье используя сахар:
Ингредиенты: -2 кг. очищенной тыквы -800 гр. сахара -1 лимон -1 апельсин Разрезаем тыкву, удаляем семечки, обрезаем кожуру. Нарезаем тыкву небольшими кубиками - сантиметр-полтора. Порезанную тыкву засыпаем сахаром и оставляем на ночь. Если тыква сама по себе не очень сладкая, то сахара можно положить больше.
Наутро сливаем тыквенный сок в эмалированную посуду, доводим сок до кипения.Полученным сиропом заливаем тыкву на 12 часов.
Снова сливаем сок, кипятим его, а затем заливаем им кубики тыквы. Добавляем к тыкве мелко порезанные лимон и апельсин. Варенье из тыквы варим 25 минут на медленном огне. Разливаем в стерильные банки и закатываем. Если вы хотите, чтобы варенье из тыквы получилось менее разваренным, то добавьте в сироп один стакан воды. Тогда тыквенные кубики получатся более цельными.