В 2021-ом самыми популярными именами для новорожденных стали Кира и Марк. В топе – Максим, Милена, Давид и Елизавета. Чаще всего так родители называли своих малышей. Уже в январе наступившего года в Бендерском загсе зарегистрировали 15 новых жизней.
Свой первый документ — свидетельство о рождении — в этом году получили уже 15 маленьких бендерчан. Имена своим малышам родители давали традиционные, говорят работники ЗАГСа. В одной семье пришлось выбирать сразу целых три, сообщает bendery.tv.
«Одна бендерская семья обзавелась тройней. Сразу стали со статусом многодетной семьи, что очень приятно, очень значимо», — сказала замначальника Бендерского отделения ЗАГС Светлана Тишкевич.
В прошлом году в Бендерах появились на свет около 600 ребятишек. Мальчиков и девочек – поровну. Если говорить об именах, то здесь явный перевес в пользу имен традиционных. Наряду с именами-лидерами прошлых лет список пополнился другими, не менее красивыми и «звучащими».
«Мальчики по-прежнему у нас Марк, Давид и Максим. Это лидирующие имена, которые нравятся нашим горожанам. Девочки у нас Милена, Елизавета и Кира. Родители придерживаются традиционных имен, как-то мода на какие-то неординарные имена ушла в сторону, поэтому мальчишек и девчонок называют красивыми, достойными и модными на сегодняшний день именами», — отметила Светлана Тишкевич.
Имена для своих малышей родители выбирают по-разному. Одни смотрят календарь имён или называют ребенка именем любимого супергероя. Другие предпочитает интернациональные или имена по национальности. Кому-то важно, чтобы имя ребёнка начиналось на ту же букву, что и имя одного из родителей. А кому-то нужно никак не меньше «имени года». Но каким бы подходом ни пользовались родители, делают они это всегда с большой любовью. И с желанием, чтобы жизнь их ребенка сложилась как можно счастливее.