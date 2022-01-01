Назначены заместители глав городов Тирасполь и Бендеры. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр ПМР Александр Мартынов. Так, по распоряжению председателя Правительства Леонид Белов будет занимать пост заместителя главы Тирасполя по архитектуре, строительству и земельным отношениям.
Сергей Карюк назначен на должность заместителя главы Госадминистрации города Тирасполя и города Днестровска – главы госадминистрации города Днестровска с 19 января 2022 года.
А в Бендерах в должности заместителя главы города по вопросам ЖКХ и строительству утверждён Сергей Юрецкий