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В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения

В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения

Назначены заместители глав городов Тирасполь и Бендеры. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр ПМР Александр Мартынов.
Так, по распоряжению председателя Правительства Леонид Белов будет занимать пост заместителя главы Тирасполя по архитектуре, строительству и земельным отношениям.

В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения


Сергей Карюк назначен на должность заместителя главы Госадминистрации города Тирасполя и города Днестровска – главы госадминистрации города Днестровска с 19 января 2022 года.

В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения


А в Бендерах в должности заместителя главы города по вопросам ЖКХ и строительству утверждён Сергей Юрецкий

В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения

gov-pmr

  • Сегодня, 16:13
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