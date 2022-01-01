Dnestr.TV

 
0

Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на территорию ПМР

Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на территорию ПМР

Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на территорию ПМР.

Как сообщает МИД ПМР по инициативе приднестровской стороны Украиной было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию транспортных средств с государственными номерными знаками ПМР с 24 января по 24 февраля с.г., а также их вывоза из Украины в Приднестровье с 24 января по 1 апреля с.г.

Приднестровье продолжит прилагать все возможные усилия в целях обеспечения беспрепятственного доступа всех категорий автотранспорта ПМР к международному дорожному движению, сообщается на сайте mfa-pmr.org
  • Сегодня, 16:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна