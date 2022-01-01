Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на территорию ПМР.
Как сообщает МИД ПМР по инициативе приднестровской стороны Украиной было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию транспортных средств с государственными номерными знаками ПМР с 24 января по 24 февраля с.г., а также их вывоза из Украины в Приднестровье с 24 января по 1 апреля с.г.
Приднестровье продолжит прилагать все возможные усилия в целях обеспечения беспрепятственного доступа всех категорий автотранспорта ПМР к международному дорожному движению, сообщается на сайте mfa-pmr.org