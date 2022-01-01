Dnestr.TV

 
0

Сбербанк ПМР: Поступление российской пенсии ожидаем в ближайшие дни

Сбербанк ПМР: Поступление российской пенсии ожидаем в ближайшие дни

Приднестровский Сбербанк сделал заявление по поводу российской пенсии. Как отмечают в учреждении, к ним поступает много вопросов на эту тему.

«В наш адрес поступает много вопросов на тему "Когда будет российская пенсия?". Вчера в соцсетях появились сообщения о том, что в январе пенсии не будет. Они не соответствуют действительности», – говорится на сайте банка.

Напоминают, что Сбербанк выступает в роли координатора, поэтому не может сообщать точные даты поступления российской пенсии.

«Как только из пенсионного фонда РФ приходят деньги, мы сразу начинаем зачислять их на счета пенсионеров, для этого нужно не больше 1-2 часов. На сегодня деньги еще не пришли. Вероятно, это связано с длинными праздничными выходными в России. Ожидаем поступление денег в ближайшие дни», – заявили представители учреждения.
prisbank.com
  • Сегодня, 05:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна