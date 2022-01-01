Приднестровский Сбербанк сделал заявление по поводу российской пенсии. Как отмечают в учреждении, к ним поступает много вопросов на эту тему.
«В наш адрес поступает много вопросов на тему "Когда будет российская пенсия?". Вчера в соцсетях появились сообщения о том, что в январе пенсии не будет. Они не соответствуют действительности», – говорится на сайте банка.
Напоминают, что Сбербанк выступает в роли координатора, поэтому не может сообщать точные даты поступления российской пенсии.
«Как только из пенсионного фонда РФ приходят деньги, мы сразу начинаем зачислять их на счета пенсионеров, для этого нужно не больше 1-2 часов. На сегодня деньги еще не пришли. Вероятно, это связано с длинными праздничными выходными в России. Ожидаем поступление денег в ближайшие дни», – заявили представители учреждения. prisbank.com