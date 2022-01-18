Весна может начаться с плохой новости для тех, кто пользуется междугородним транспортом. С 1 марта планируют повысить стоимость проезда на пригородных и международных пассажирских перевозках, передает Noi.md со ссылкой на actualitati.md.
Министерство инфраструктуры и регионального развития опубликовало проект приказа об установлении тарифов на автомобильные пассажирские перевозки регулярными рейсами в районном и межрайонном сообщении.
Правительство предлагает повысить тариф на регулярные перевозки на международном сообщении для II категории комфорта с 60 до 70 банов/км за одного пассажира. Для I категории комфорта стоимость проезда увеличивается с 70 до 80 банов/км на одного пассажира.
Для регулярных перевозок в пригородном сообщении министерство предлагает следующие предложения: для II категории комфорта – до 90 банов/км на пассажира, а для I категории комфорта – до 1 лея/км на пассажира. Эти тарифы могут быть установлены только после того, как транспортные операторы получат положительное заключение от местных советов в органах местного государственного управления I уровня. Согласно приказу, тариф I категории комфорта транспортные операторы смогут применять только после получения соответствующего сертификата классификации автобусов.
После ряда протестов, а также переговоров, вызванных повышением стоимости горючего, Министерство инфраструктуры и регионального развития намерено предложить для обсуждения проект, предусматривающий увеличение тарифа на междугородние пассажирские перевозки, передает tv6.md
Пассажиры и перевозчики о возможном повышении цен на междугородние перевозки:
«Плохо дело. Если все дорожает, значит и зарплаты наши пора увеличивать. Но этого не происходит», - говорит один из пассажиров.
«Не нужно этого подорожания, пусть наши пенсии повысят. Мы получаем 1600 леев. А они повышают цены каждый день. Не буду больше ездить, дома посижу» - сказала женщина.
«Становится всё хуже и хуже» - таково мнение другого пассажира.
Даже сейчас пассажирский транспорт выезжает на маршрут не больше чем с 10-ю пассажирами. И если одни водители считают повышение тарифа своевременным, то, по словам других, оно незначительно и проблем не решит.
«Не знаем пока, мы не в курсе, что будет — повысят или нет» - говорит водитель.
В свою очередь, транспортные компании ссылаются на расчеты, согласно которым стоимость проезда должна быть, как минимум, удвоена.
«Чтобы не удваивать тариф, Министерство должно предпринять определенные меры по снижению наших расходов. Например, понизить сбор на автовокзалах» - отметил председатель Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса.
Кроме того, перевозчики критикуют и предложение о предоставлении местным властям права устанавливать тариф на перевозки. Как утверждает Олег Алекса, это противоречит законодательным нормам установления тарифов, и таким образом министр Андрей Спыну уклоняется от своих обязанностей.
«Министр пытается переложить ответственность по установлению тарифа с министерства на примэрии и местные советы. Это незаконно и противоречит логике», - говорит Алекса.
Ни министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, ни его пресс-секретарь не ответили на звонки журналистов и сообщения для комментария.
В конце прошлого года автоперевозчики объявили, что не справляются с расходами на непрерывно дорожающее горючее, потребовав удвоения тарифа на пассажирские перевозки. В ответ Спыну заявил, что не считает такое требование оправданным.