Олег Серебрян назначен на должность вице-премьера по вопросам реинтеграции. Сегодня, 19 января, он принес присягу. На мероприятии присутствовали президент РМ Maйя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица, сообщает point.md
Майя Санду заявила, что дипломатическая подготовка поможет Серебряну справиться с вызовами в новой должности.
"Для нас благосостояние граждан с обоих берегов важнее всего. Граждане должны иметь доступ к образованию, здравоохранению и юстиции. Конечно, наша задача – найти мирное и дипломатическое решение приднестровского конфликта. Решение, которое будет учитывать независимость и суверенитет Молдовы и позволит создать функциональное государство", – заявила во время церемонии Санду.
Что пишут СМИ Молдовы о новым вице-премьером Молдовы по реинтеграции
Олег Серебрян – доктор политических наук. До 2022 года Олег Серебрян более шести лет был послом Молдовы в Германии. В начале января он вернулся в страну на должность директора Дипломатического института МИДЕИ Республики Молдова.
Также он был главой Социал-либеральной партии, выступавшей за «признание Молдовы в качестве второго румынского государства» , пишет bloknot-moldova
Буквально несколько дней назад Олег Серебрян высказал неоднозначную позицию, заявив во время радиоинтервью, что «существуют два китайских государства – Китайская Народная Республика и Китайская Республика», имея в виду Тайвань. Речь шла как раз о приднестровском урегулировании.
- Есть два Китая. Существуют два китайских государства – Китайская Народная Республика и Китайская Республика, но мы не должны думать, что Китай является слабым государством. Китай – очень сильное государство, но проблема есть, - отметил на тот момент глава Дипломатического института Министерства иностранных дел и европейской интеграции Олег Серебрян.
В то же время, согласно признанной Молдовой официальной точке зрения КНР, в мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Это признано с 1971 года и Организацией Объединенных Наций. Публичное заявление Олега Серебряна может существенно охладить молдо-китайские отношения.
Сребрян принес извинения китайскому народу. В сообщении в социальных сетях он выразил сожаление по поводу того, что ссылка на китайскую ситуацию оставляет место для интерпретации.
- Как директор Дипломатического института МИДЕИ Республики Молдова, я хотел бы сделать некоторые пояснения по поводу интервью, которое я дал в пятницу, 14 января, журналисту Валентине Урсу с радиостанции Europa Libera. Прежде всего, я сожалею, что ссылка на китайский случай в этом интервью оставляет место для интерпретации, поэтому я приношу свои извинения нашим китайским друзьям. Безусловно, Республика Молдова полностью поддерживает принцип «Один Китай», который является основой хороших отношений между нашими странами. В интервью для Europa Libera я не собирался утверждать нечто иное.
Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.