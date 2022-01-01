Dnestr.TV

 
0

Политическим представителем Молдовы в переговорном процессе назначен Олег Серебрян. Что о нём известно

Политическим представителем Молдовы в переговорном процессе назначен Олег Серебрян. Что о нём известно

Олег Серебрян назначен на должность вице-премьера по вопросам реинтеграции. Сегодня, 19 января, он принес присягу. На мероприятии присутствовали президент РМ Maйя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица, сообщает point.md

Майя Санду заявила, что дипломатическая подготовка поможет Серебряну справиться с вызовами в новой должности.

"Для нас благосостояние граждан с обоих берегов важнее всего. Граждане должны иметь доступ к образованию, здравоохранению и юстиции. Конечно, наша задача – найти мирное и дипломатическое решение приднестровского конфликта. Решение, которое будет учитывать независимость и суверенитет Молдовы и позволит создать функциональное государство", – заявила во время церемонии Санду.

Что пишут СМИ Молдовы о новым вице-премьером Молдовы по реинтеграции

Олег Серебрян – доктор политических наук. До 2022 года Олег Серебрян более шести лет был послом Молдовы в Германии. В начале января он вернулся в страну на должность директора Дипломатического института МИДЕИ Республики Молдова.

Также он был главой Социал-либеральной партии, выступавшей за «признание Молдовы в качестве второго румынского государства» , пишет bloknot-moldova

Буквально несколько дней назад Олег Серебрян высказал неоднозначную позицию, заявив во время радиоинтервью, что «существуют два китайских государства – Китайская Народная Республика и Китайская Республика», имея в виду Тайвань. Речь шла как раз о приднестровском урегулировании.

- Есть два Китая. Существуют два китайских государства – Китайская Народная Республика и Китайская Республика, но мы не должны думать, что Китай является слабым государством. Китай – очень сильное государство, но проблема есть, - отметил на тот момент глава Дипломатического института Министерства иностранных дел и европейской интеграции Олег Серебрян.

В то же время, согласно признанной Молдовой официальной точке зрения КНР, в мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Это признано с 1971 года и Организацией Объединенных Наций. Публичное заявление Олега Серебряна может существенно охладить молдо-китайские отношения.

Сребрян принес извинения китайскому народу. В сообщении в социальных сетях он выразил сожаление по поводу того, что ссылка на китайскую ситуацию оставляет место для интерпретации.

- Как директор Дипломатического института МИДЕИ Республики Молдова, я хотел бы сделать некоторые пояснения по поводу интервью, которое я дал в пятницу, 14 января, журналисту Валентине Урсу с радиостанции Europa Libera. Прежде всего, я сожалею, что ссылка на китайский случай в этом интервью оставляет место для интерпретации, поэтому я приношу свои извинения нашим китайским друзьям. Безусловно, Республика Молдова полностью поддерживает принцип «Один Китай», который является основой хороших отношений между нашими странами. В интервью для Europa Libera я не собирался утверждать нечто иное.

Упоминание китайского случая было сделано в более широком контексте, в котором упоминались и другие неразрешенные споры. Я упомянул, что даже такому сильному государству, как Китай, до сих пор не удалось решить щекотливую проблему, чем-то похожую на ту, с которой столкнулись мы - говорится в заявлении Олега Серебряна

Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
  • Сегодня, 10:46
  • DTV
  • Просмотров: 20
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна