Розенберг Александр Николаевич родился 18 октября 1967 года в городе Ладыжин Винницкой области.
В 1986 году окончил Приднестровский энергетический техникум, получив специальность «техник-электрик». В 1994 году окончил Кишиневский аграрный университет, получив специальность «инженер-электрик».
С 1986 по 1988 год проходил военную службу в рядах Советской Армии в г. Одесса.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в совхозе «Прогресс» с. Ташлык Григориопольского района. Затем трудился в ГП «Энергонадзор», ГК «Днестрэнерго», Госстандарте МЮ ПМР, Министерстве экономики ПМР, Министерстве промышленности ПМР, ООО «Экспресстранс».
С 1 марта 2012 года и до настоящего времени работал в ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов».
Женат, воспитывает двоих детей.
Отмечен грамотой Министерства юстиции ПМР в 2001 году, грамотой Министерства экономики ПМР в 2005 году. Награжден государственными наградами: медалью «За отличие в труде» в 2008 году, орденом «Трудовая Слава» в 2019 году. Источник : novostipmr