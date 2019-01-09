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Новые назначения : Александр Розенберг стал министром сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

Новые назначения : Александр Розенберг стал министром сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ о назначении на должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Александра Розенберга.

Сегодня же, указом Президента, Ефимий Коваль был освобождён от исполнения обязанностей министра сельского хозяйства и природных ресурсов.

Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Розенберг Александр Николаевич родился 18 октября 1967 года в городе Ладыжин Винницкой области.

В 1986 году окончил Приднестровский энергетический техникум, получив специальность «техник-электрик». В 1994 году окончил Кишиневский аграрный университет, получив специальность «инженер-электрик».

С 1986 по 1988 год проходил военную службу в рядах Советской Армии в г. Одесса.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в совхозе «Прогресс» с. Ташлык Григориопольского района. Затем трудился в ГП «Энергонадзор», ГК «Днестрэнерго», Госстандарте МЮ ПМР, Министерстве экономики ПМР, Министерстве промышленности ПМР, ООО «Экспресстранс».

С 1 марта 2012 года и до настоящего времени работал в ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов».

Женат, воспитывает двоих детей.

Отмечен грамотой Министерства юстиции ПМР в 2001 году, грамотой Министерства экономики ПМР в 2005 году. Награжден государственными наградами: медалью «За отличие в труде» в 2008 году, орденом «Трудовая Слава» в 2019 году.
Источник : novostipmr
  • Сегодня, 11:18
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