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Молдова может остаться без газа уже в ближайшие дни. Премьер винит российскую компанию «Газпром»

Молдова может остаться без газа уже в ближайшие дни. Премьер винит российскую компанию «Газпром»

«Газпром» официально уведомил «Молдовагаз», что прекратит поставки газа в нашу страну, если не получит очередной платеж до 20 января. Об этом на брифинге для прессы объявила премьер-министр РМ Наталья Гаврилица, сообщает bloknot-moldova

Премьер-министр обвинила в сложившейся ситуации «Газпром».

– У нас есть официальное письмо, в котором сообщается, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа. Вместо того чтобы предложить решения, «Газпром» угрожает лишить потребителей газа, – возмутилась премьер.

Гаврилица рассказала, что сегодня состоятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и правительства. Премьер намерена запросить у парламента ввести в стране чрезвычайное положение в области энергетики. Детали по этому поводу будут сообщены сегодня после обеда.

Уточним, что в 13:00 состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой проанализирует ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа. В 15:00 пройдет заседание правительства.

- Моя позиция будет заключаться в том, чтобы призвать парламент ввести чрезвычайное положение в области энергетики, - заявила Гаврилица.

Молдавский премьер заявила, что "Молдовагаз" не смог найти решение для полной и своевременной оплаты "Газпрому" потребленного газа.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет самостоятельно расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ростом цены газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. куб. м, а в тарифе утверждена цена на уровне $430. По его словам, молдавские банки не дают кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским газовым холдингом.

Песков заявил, что вопрос поставок "Газпромом" газа в Молдавию не является политическим

Поставки "Газпромом" газа в Молдавию являются чисто коммерческим вопросом, здесь нет никакой политики. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы о том, что "Газпром" предупредил власти страны о возможном отключении газа за неуплату его поставок в январе в соответствии с контрактом, сообщает ТАСС

"Нет, абсолютно. Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что ситуация с поставками газа в Молдавию вышла за рамки коммерческих договоренностей.

Песков обратил внимание, что данный вопрос следует адресовать в первую очередь в "Газпром", а не в Кремль. "Это, скорее, коммерческий вопрос, и здесь мы рекомендовали бы вам справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - отметил он.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства. Есть определенная сумма, которую нужно выплачивать. "Газпром" как компания, международная и акционерная, должен продавать товар и получать за это деньги, он не может отдавать товар бесплатно", - добавил пресс-секретарь.

Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь

Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Молдова выполняет все пункты протокола переговоров с "Газпромом" и своевременно рассчитывалась за текущее потребление, пишет sputnik.md

К 14 января потребление за декабрь было оплачено в полном объеме. Дополнительно к 20 января "Молдовагаз" должен оплатить 50% аванс за потребляемый газ в январе или около 63 миллионов долларов. Это аванс за текущий месяц. Из этой суммы "Молдовагаз" до завтра может оплатить 38 миллионов. Неоплаченная разница к 20 января составит 25 миллионов долларов.

По словам Спыну, 38 миллионов долларов, которые "Молдовагаз" заплатит к 20 января, — это стоимость газа за 10 дней.
"Текущие выплаты производятся вовремя, речь идет всего о нескольких днях задержки", — говорит Спыну.
  • Сегодня, 12:05
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