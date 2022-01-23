Немецкая фолк-метал группа Feuerschwanz сделала кавер на песню Dragostea din tei, которой группа O-Zone произвела фурор в 2000-х. Видео было размещено на Youtube одним из крупнейших музыкальных лейблов Европы. За два дня клип собрал более 250 000 просмотров.
Артисты соединили молдавскую лирику с электрогитарами, барабанами и другими инструментами, характерными для стиля «средневековый металл», со ссылкой на diez.md сообщает noi.md
Видео было размещено на Youtube одним из крупнейших музыкальных лейблов Европы. За два дня клип собрал более 250 000 просмотров.