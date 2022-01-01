Из-за мощного снегопада пять тысяч водителей оказались заблокированы на дорогах в Греции. Многие ждут помощи спасателей уже более 12 часов. В стране из-за непогоды сегодня объявили выходной. Тот же самый циклон ранее парализовал и Турцию, сообщает «МИР 24»
Олимпийские боги как будто совсем не в духе. Власти даже приняли решение дать сегодня грекам выходной.
Это распоряжение, разумеется, не относится к коммунальщикам, которые выбиваются из сил, расчищая дороги. В Афинах и столичной области Аттика автобусы и троллейбусы не вышли на более чем сотню маршрутов. Заблокированы несколько участков автомагистралей в горных районах страны. Местами километровые пробки. Водителей, застрявших в снежном плену, эвакуируют пожарные и военные. Школьники сидят по домам. Тысячи греков остались без света и тепла.
Циклон "Элпис", накрывший острова и побережье Эгейского моря, засыпал большую часть страны, повергнув в шок местное население и нарушив привычное течение жизни во многих греческих городах. Сильнее всего от снегопада пострадали Афины и группы островов под названием Спорады и Киклады, в их числе Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини и другие.
«Нам нужно быть очень острожными, чтобы избежать больших бед, жителям нужно строго соблюдать все меры безопасности», – сказал житель Афин Йоргос Киойоглу.
А в Турции сугробы по колено. Впервые за последние 29 лет в Анталье на юге Турции выпал снег. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул, где снежный буран полностью парализовал работу аэропорта. Известно, что на несколько часов была остановлено движение машин между Анкарой и Стамбулом, а также по направлению к столичному аэропорту. В нем находятся примерно две тысячи российских туристов. Аэропорт закрыли до 13:00. «Турецкие авиалинии» пока не могут возобновить полеты раньше полуночи.
Ранее сообщалось, что питерские туристы смогут вылететь из аэропорта Стамбула только через сутки. Им не предоставили никакой помощи. Впервые за 13 лет снегопады обрушились на окрестности Мармариса. Полиция в целях безопасности закрыла шоссе для движения транспорта. В зоне разгула стихии зафиксированы многочисленные заторы и аварии. Из "снежного плена" спасали тысячи граждан, застрявших в сугробах. В спасательной операции было задействовано свыше 72 тысяч человек. Местные власти призвали жителей без необходимости вообще не выходить из домов.
Дальше циклон «Элпис», что в переводе с греческого значит «Надежда», движется в сторону Израиля. И надеяться на то, что там он натворит меньших бед, оснований пока нет, говорят синоптики.