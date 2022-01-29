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Zdоb si zdub и Бpатья Адвaховы пpeдcтaвят Moлдову на Евpoвидении-2022

Zdоb si zdub и Бpатья Адвaховы пpeдcтaвят Moлдову на Евpoвидении-2022

Группа "Здоб ши Здуб" вместе с коллективом "Братья Адваховы" представят Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоится в итальянском Турине.

В Италии молдавские исполнители представят песню Trenulețul ("Поездок").

Результаты объявили в cубботу в эфире общественного телевидения, которое и проводило национальный этап отбора, пишет sputnik.md.

"Первое место достается известной вернувшейся на отбор группе "Здоб ши здуб" и "Братьям Адваховым", – заявили в эфире новостной программы.

Согласно вердикту судей, места по итогам живых прослушиваний распределились следующим образом:

1."Здоб ши здуб" и "Братья Адваховы".

2.Анна Черникова.

3.LEMONIQUE.

4.Аннет Смирнова, Максим Завидия.

5.Lanjeron, Эмилия Руссу.

6.Ferum.

В жюри вошли Вали Богян, Джета Бурлаку, Виктория Кушнир, Алена Мун и Кристина Скарлат.

В отборе принимали участие 28 артистов и музыкальных коллективов.



Молдова на конкурсе "Евровидение"

Молдова начала участвовать в европейском песенном конкурсе в 2005 году. Первыми представителями нашей страны была группа "Здоб ши Здуб". Тогда коллектив занял шестое место в финале. Этот результат оставался лучшим до тех пор, пока в 2017 году группа Sunstroke Project заняла третью строчку.
Десятое место на конкурсе занимали Наталья Барбу (в 2007 году) и группа DoReDoS (в 2018 году), которым помогал Филипп Киркоров.

Паша Парфений и Алена Мун, в 2012 и 2013 годах соответственно, завершали конкурс на 11 месте. Повторное появление "Здоб ши здуб" на "Евровидении" в 2011 году привело Молдову к 12-й позиции.

Тринадцатое место занимала Наталья Гордиенко в 2021 году в сотрудничестве с Киркоровым. Она же должна была выступить на конкурсе в 2020-м, но тогда его отменили из-за пандемии коронавируса.

Нелли Чобану принесла Молдове 14-ю строчку в финале в 2009 году.

Экс-солист группы O-Zone Arsenium в дуэте с Гордиенко в 2006 году заняли 20 место. А коллаборация певицы Оли Тиры и группы Sunstroke Project принесла стране 22-е место.

В разные годы Молдову представляли и другие артисты, но они не сумели пройти в финал. Это Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, Лидия Исак, Анна Одобеску, а также украинский исполнитель Эдуард Романюта.
  • Сегодня, 06:46
  • DTV
  • Просмотров: 11
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