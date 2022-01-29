Группа "Здоб ши Здуб" вместе с коллективом "Братья Адваховы" представят Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоится в итальянском Турине.
В Италии молдавские исполнители представят песню Trenulețul ("Поездок").
Результаты объявили в cубботу в эфире общественного телевидения, которое и проводило национальный этап отбора, пишет sputnik.md.
"Первое место достается известной вернувшейся на отбор группе "Здоб ши здуб" и "Братьям Адваховым", – заявили в эфире новостной программы.
Согласно вердикту судей, места по итогам живых прослушиваний распределились следующим образом:
1."Здоб ши здуб" и "Братья Адваховы".
2.Анна Черникова.
3.LEMONIQUE.
4.Аннет Смирнова, Максим Завидия.
5.Lanjeron, Эмилия Руссу.
6.Ferum.
В жюри вошли Вали Богян, Джета Бурлаку, Виктория Кушнир, Алена Мун и Кристина Скарлат.
В отборе принимали участие 28 артистов и музыкальных коллективов.
Молдова на конкурсе "Евровидение"
Молдова начала участвовать в европейском песенном конкурсе в 2005 году. Первыми представителями нашей страны была группа "Здоб ши Здуб". Тогда коллектив занял шестое место в финале. Этот результат оставался лучшим до тех пор, пока в 2017 году группа Sunstroke Project заняла третью строчку. Десятое место на конкурсе занимали Наталья Барбу (в 2007 году) и группа DoReDoS (в 2018 году), которым помогал Филипп Киркоров.
Паша Парфений и Алена Мун, в 2012 и 2013 годах соответственно, завершали конкурс на 11 месте. Повторное появление "Здоб ши здуб" на "Евровидении" в 2011 году привело Молдову к 12-й позиции.
Тринадцатое место занимала Наталья Гордиенко в 2021 году в сотрудничестве с Киркоровым. Она же должна была выступить на конкурсе в 2020-м, но тогда его отменили из-за пандемии коронавируса.
Нелли Чобану принесла Молдове 14-ю строчку в финале в 2009 году.
Экс-солист группы O-Zone Arsenium в дуэте с Гордиенко в 2006 году заняли 20 место. А коллаборация певицы Оли Тиры и группы Sunstroke Project принесла стране 22-е место.
В разные годы Молдову представляли и другие артисты, но они не сумели пройти в финал. Это Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, Лидия Исак, Анна Одобеску, а также украинский исполнитель Эдуард Романюта.