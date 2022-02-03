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США расширит военное присутствие в Словакии

США расширит военное присутствие в Словакии

США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве. В Вашингтоне подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИД Иван Корчок.

Этот договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач. Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны, пишет korrespondent.net

"Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении", – заявил Блинкен на церемонии подписания, осудив распространение "дезинформации" о содержании сделки. – Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров, и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран".

Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.

По условиям договора, США профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.

Ранее сообщалось, что в случае достижения соглашения американская сторона сможет использовать две авиабазы на словацкой территории, а Братислава может рассчитывать на $100 млн в качестве финансовой поддержки.

Заключение военного договора вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что он может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства.

Сотни активистов вышли на улицы Братиславы, выступив против подписания соглашения о военном сотрудничестве между Словакией и США, пишет gazeta.ru ссылаясь на «Tvnoviny.sk». По информации издания, демонстрация прошла у здания парламента республики, а выступавшие в рамках мероприятия ораторы отметились жесткой критикой словацких властей.

На митинге потребовали отказаться от планов по размещению в Словакии подразделений НАТО, люди держали плакаты с призывами остановить американскую армию и «отправить янки домой». Более того, в ходе протеста демонстранты активно использовали лозунг «Мы не отдадим Словакию».

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что единственной целью договоренностей является приближение американских сил к России на фоне роста напряженности между Западом и Москвой. Хотя пока словацкие власти официально опровергали возможность переброски военных США в республику без согласия Братиславы.

В НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений из 1 тысячи человек в каждой стране на восточном фланге альянса. Речь идёт о странах Балтии, Польше, также о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Напомним, США начали переброску военных в Европу. Порядка двух тысяч военных вылетели из воинской части в Северной Каролине – их разместят в Польше и Германии. Еще около тысячи американских военных из Германии направят в Румынию.
  • Сегодня, 14:28
  • DTV
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