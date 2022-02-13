Певица Алина Паш одержала победу в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022, сообщается на официальном сайте песенного конкурса. Артистка выступила с песней "Тіні забутих предків" (Тени забытых предков. — Прим. ред.). Она заняла первое место, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В его состав вошли победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссер Ярослав Лодыгин, сообщает ria.ru.
"Алина Паш с песней "Тени забытых предков" стала победительницей Нацотбора-2022 благодаря сильному выступлению, которое понравилось членам жюри и телезрителям", — говорится в сообщении.
В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о поездке Алины Паш в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Певице и ее близким начали поступать угрозы.
Алина Паш пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".
Пользователи YouTube раскритиковали выступление певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022.
Некоторые комментаторы посчитали, что она позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи, которая представляла Россию на песенном конкурсе в прошлом году.
"Копия Манижи, ничего своего придумать не могут", — считает Artkl.
"Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года", — поделился мнением Михаил Соловьев.
"Первое, что пришло в голову — это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей", — отметила Vita Kraynuk.
В частности, пользовательница Ксения Оноприенко обратила внимание на схожесть манеры композиций, их сопровождения, видеоряда на заднем фоне и даже головных уборов певиц.
"Фальшивка", — высказалась Алена Ковалец.
"Ужас. Это провал для Украины", — заявила Татьяна Ярмак.
Некоторые также посчитали, что концепция номера Паш такая же, как и у представившей Украину в 2016 году Джамалы.
"Отвратная песня. Достали уже Украину выставлять плаксивой и несчастной. Джамала 2.0", — призналась Mileena Rage.
Также читателей возмутили двойные стандарты национального отбора Украины.
"Почему ей можно ехать, а Maruv нельзя? Maruv в отличии от Паш не посещала Крым после 2014 года с обеих сторон, а Паш была там в 2015 году с пересадкой через Москву и писала об этом в фейсбуке. Maruv слили просто из-за гастролей в России, когда это делают почти все украинские артисты по сей день, а Паш никто и слова не сказал за нарушение правила участия в отборе, и тем более за нарушение закона страны", — посетовала одна из пользовательниц.
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не принял во внимание эти рассуждения и высоко оценил выступление украинки.
"Невероятно сильная песня и прекрасное исполнение! Не зря отправлял свой голос!" — написал Viter.
"Когда одни говорят, что песня вся такая грустная, страдальческая (подавайте веселые танцы) — я хочу сказать о том, насколько сильно она звучит! Словно все люди встали и поют вместе с ней. Поистине, глубокая и невероятная песня!" — ответила критикам sasha lapidus.
"Все европейцы в восторге от этой песни! Очень душевная, глубокая и уникальная песня! Сама Алина очень интересна как личность", — предположила Ирина1296.
На Украине неоднократно происходили конфликты из-за Евровидения. Так, певица Maruv, получившая право представлять страну в 2019 году, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез. Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico. ria.ru