Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сегодня, 17 февраля, назвало достойными сожаления прозвучавшее накануне заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о намерениях расширить возможности пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе, сообщает eadaily.com
В МИДЕИ подчеркивают, что представительство российского посольства в Приднестровье действует без согласия Кишинева.
«Тональность и акценты публичных заявлений российского дипломата вызывают глубокое разочарование. Сегодняшние подходы российского замминистра контрастируют с официальной позицией Российской Федерации о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Хотим напомнить российской стороне о необходимости строгого соблюдения требований Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях», — подчеркивается в сообщении для прессы.
Напомним, Андрей Руденко возглавляет делегацию российских дипломатов, прибывших для участия в подготовке и проведении очередного раунда молдавско-российских межминистерских политических консультаций. На встрече с главой МИДЕИ Нику Попеску представители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о проблематике переговорного процесса по урегулированию Приднестровского конфликта. Попеску снова поднял тему о необходимости безотлагательного вывода Оперативной группы российских войск из региона (ОГРВ осуществляет миротворческую операцию) и вывоза/уничтожения оставшихся после вывода в 90-е годы прошлого века 14-й армии боеприпасов (большая часть с истекшим сроком хранения), складированных в селе Кобасное (ПМР). После этих переговоров делегация МИД России отправилась в Тирасполь.