Dnestr.TV

 
0

Кишинев разочарован: МИД России усиливает Консульский пункт в Тирасполе

Кишинев разочарован: МИД России усиливает Консульский пункт в Тирасполе

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сегодня, 17 февраля, назвало достойными сожаления прозвучавшее накануне заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о намерениях расширить возможности пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе, сообщает eadaily.com

В МИДЕИ подчеркивают, что представительство российского посольства в Приднестровье действует без согласия Кишинева.

«Тональность и акценты публичных заявлений российского дипломата вызывают глубокое разочарование. Сегодняшние подходы российского замминистра контрастируют с официальной позицией Российской Федерации о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Хотим напомнить российской стороне о необходимости строгого соблюдения требований Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях», — подчеркивается в сообщении для прессы.

Напомним, Андрей Руденко возглавляет делегацию российских дипломатов, прибывших для участия в подготовке и проведении очередного раунда молдавско-российских межминистерских политических консультаций. На встрече с главой МИДЕИ Нику Попеску представители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о проблематике переговорного процесса по урегулированию Приднестровского конфликта. Попеску снова поднял тему о необходимости безотлагательного вывода Оперативной группы российских войск из региона (ОГРВ осуществляет миротворческую операцию) и вывоза/уничтожения оставшихся после вывода в 90-е годы прошлого века 14-й армии боеприпасов (большая часть с истекшим сроком хранения), складированных в селе Кобасное (ПМР). После этих переговоров делегация МИД России отправилась в Тирасполь.
  • Сегодня, 09:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна