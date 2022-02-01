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Телефоны горячей линии по вопросам временного размещения иностранных граждан

Телефоны горячей линии по вопросам временного размещения иностранных граждан

Горячая линия по вопросам временного размещения иностранных граждан из Украины на территории Приднестровья начала работу днём 24 февраля.

Каждый, кто нуждается в помощи, может позвонить по единому номеру 0 (533) 9-12-77 либо + 373 (533) 9-12-77.

Также по решению Оперативного штаба по оказанию содействия иностранным гражданам, вынужденным временно находиться на территории ПМР, работа горячих линий была организована в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке на базе территориальных кризисных центров при ОВД.
novostipmr.com
  • Сегодня, 12:15
  • DTV
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