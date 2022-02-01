Горячая линия по вопросам временного размещения иностранных граждан из Украины на территории Приднестровья начала работу днём 24 февраля.
Каждый, кто нуждается в помощи, может позвонить по единому номеру 0 (533) 9-12-77 либо + 373 (533) 9-12-77.
Также по решению Оперативного штаба по оказанию содействия иностранным гражданам, вынужденным временно находиться на территории ПМР, работа горячих линий была организована в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке на базе территориальных кризисных центров при ОВД. novostipmr.com