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В центре Тирасполя снова изменена схема движения

В центре Тирасполя снова изменена схема движения

С 1 марта было изменено движение на перекрёстке улиц 25 Октября и Шевченко для тех, кто едет от площади Суворова. В частности, с левой крайней полосы разрешалось поворачивать только налево. Мониторинг дорожной ситуации на данном участке за двое суток показал необходимость внесения коррективов, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Для увеличения пропускной способности потока машин теперь с крайней левой полосы вновь можно ехать прямо и налево. НО! Поворачивать налево можно только, когда зажжётся указательная стрелка на дополнительной секции светофора. При этом не надо пропускать встречный транспорт (в это время для него будет гореть красный свет).

Движение с крайней правой полосы остаётся прежним: разрешается ехать прямо и направо.

Знак, распределяющий автолюбителей по полосам проезжей части в зависимости от направления дальнейшего движения, сегодня заменили.

На светофорах установили дополнительные секции с указателями поворота налево.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:54
  • DTV
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