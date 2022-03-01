С 1 марта было изменено движение на перекрёстке улиц 25 Октября и Шевченко для тех, кто едет от площади Суворова. В частности, с левой крайней полосы разрешалось поворачивать только налево. Мониторинг дорожной ситуации на данном участке за двое суток показал необходимость внесения коррективов, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Для увеличения пропускной способности потока машин теперь с крайней левой полосы вновь можно ехать прямо и налево. НО! Поворачивать налево можно только, когда зажжётся указательная стрелка на дополнительной секции светофора. При этом не надо пропускать встречный транспорт (в это время для него будет гореть красный свет).
Движение с крайней правой полосы остаётся прежним: разрешается ехать прямо и направо.
Знак, распределяющий автолюбителей по полосам проезжей части в зависимости от направления дальнейшего движения, сегодня заменили.
На светофорах установили дополнительные секции с указателями поворота налево. mvdpmr.org