Молдова подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
Ранее Санду выразила мнение, что евроинтеграцию республики надо ускорить, ее стремление разделяет правительство страны.
"Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции — стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны", - сказала Санду.
Она подписала соответствующий документ в присутствии премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. Заявка в ближайшие дни будет представлена в Брюсселе. По словам Санду, Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы "повзрослеть", власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ республики "хочет жить мирно в демократии и процветании", передает ria.ru.
До этого Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обращение главы правительства транслировалось в четверг на его странице в Facebook.
"Подача заявки на членство в Евросоюз является еще одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии - этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью. Грузия является европейским государством", - сказал Гарибашвили, прежде чем подписать заявку, сообщает ТАСС.
Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в среду заявил, что несмотря на то, что республика планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, руководство страны приняло решение незамедлительно обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить ей статус кандидата. Решение властей поддержали представители оппозиционных партий. Они предлагают создать совместную рабочую группу для более эффективного ведения переговоров с европейскими партнерами.
Ранее стало известно, что парламент Грузии подготовил проект резолюции об ускоренной процедуре вступления в ЕС. Во вторник Европейский парламент принял резолюцию с приветствием заявки Украины на получение статуса члена Евросоюза.
С 2009 года Грузия является участником программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону. За 10 лет партнерства Грузия также подписала соглашения с Европейским полицейским агентством (Европол) и с Единым агентством юстиции ЕС, направив в эти ведомства своих представителей.
В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление его страны в ЕС. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.