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Представители России не участвуют в заседании суда ООН, где рассматривают иск Украины

Представители России не участвуют в заседании суда ООН, где рассматривают иск Украины

Представители России не участвуют в заседании суда ООН в Гааге, где началось разбирательство по иску Киева к Москве. Об этом сообщила в понедельник судья Джоан Донохью на открытии заседания.

Она отметила, что "сожалеет в связи с отсутствием" представителей РФ. Места российских участников в зале суда пустуют. Трансляция ведется на сайте Международного суда ООН, сообщает ТАСС.

В Гааге сегодня, 7 марта, состоится первое заседание Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений России, совершенных во время "агрессии против Украины".

Об этом член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский сообщил в эфире телемарафона, передает unian.net

"Сегодня, мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества дать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — отметил депутат.

Он напомнил, что Международный уголовный суд изучает именно военные преступления.

"Сегодня проходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не отвечает Конституции. В настоящее время Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", — пояснил Вениславский.

  • Сегодня, 10:40
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