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Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.

Против России в мире ввели более 5530 санкций, что сделало страну самой подсанкционной в мире. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai, передает korrespondent.net

С 22 февраля на Россию США и союзники наложили 2778 новых санкций. Подавляющее большинство ограничений введено против физлиц – 2427 по сравнению с 343 санкциями против юридических лиц, которыми обычно являются компании или государственные учреждения.

Лидером по количеству санкций в отношении России является Швейцария - 568.

Соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий назвал такое количество санкций финансовой ядерной войной и крупнейшим санкционным событием в истории. При этом Россия "менее чем через две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника".

Ранее наибольшее количество санкций в мире было наложено на Иран – 3616 - в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма.

После России и Ирана в список наиболее подпадающих под санкции входят Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.

Россия стала самой подсанкционной страной в мире
Россия стала самой подсанкционной страной в мире

К слову, свежие санкции против России ввела Япония. Сегодня стало известно, что в "черный" список вошли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:54
  • DTV
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