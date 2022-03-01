Гражданские активистки в области прав человека из приднестровского региона, состоящие в Платфоме устойчивого (общинного) развития, а также их партнёры с правого берега, рассказывают о своём участии в общественной жизни, о трудностях и главных достижениях, о совмещении работы и семьи. Их истории необычны и вдохновляют на продвижение прав женщин.
Ирина Вербанова, гражданская активистка по правам ЛОВ: «Сила женщины в нежности, терпении и интуиции»
Ирина Вербанова, гражданская активистка из с. Парканы, вместе со своим супругом Евгением, вот уже 4 года как руководит общественной организацией «От равного к равному». К своим 44 годам, у неё высшее образование, она окончила Московский институт предпринимательства и права, прекрасная семья и очень амбициозный социальный проект – внедрение услуги персонального ассистента на левом берегу Днестра.
- Вместе с вашим супругом, Евгением, вы руководите общественной организацией «От равного к равному». Когда и как появилась идея заняться общественной деятельностью? С чего всё начиналось?
15 лет мы с мужем ухаживали за доченькой с самой тяжёлой формой ограничения возможностей. Приходилось много сталкиваться с несправедливостью, нарушением многих основополагающих прав людей с ограниченными возможностями, видеть все трудности людей с ограниченными возможностями и их семей. Постепенно мы всё больше знакомились с семьями, попавшими в такую же сложную ситуацию, как мы и поняли, что если каждый будет сидеть дома, замкнувшись в своём горе, ситуацию с дискриминацией ЛОВ не исправить никогда.
В одиночку пытаться что-то изменить очень тяжело и мы с мужем задумались над созданием организации, которая бы помогала семьям, ухаживающим за детьми с самой тяжёлой формой ограничения возможностей. Как это сделать мы тогда не знали, но в интернете увидели о плодотворной работе Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» и муж обратился туда за помощью. В общем, наша организация и была создана благодаря Совместной программе ООН и Платформе устойчивого (общинного) развития. В 2018 году мы зарегистрировали Некоммерческое Партнёрство «В поддержку людей с ограниченными возможностями и попавших в сложные жизненные ситуации «От равного к равному».
- Какие основные направления деятельности организации?
Главной целью создания нашей организации была разносторонняя помощь семьям, ухаживающим за детьми с самой тяжёлой формой ограничения возможностей. Мы на своем опыте знаем, как не просто живётся таким семьям, поэтому и назвали нашу организацию «От равного к равному». Мы впервые в нашем селе организовали местных предпринимателей оказывать регулярную помощь тяжело больным деткам
и что очень отрадно, что сами благотворители благодарят нас за то, что мы показали им, как они могут помочь попавшим в беду детям и их родителям. Сейчас это уже хорошая традиция в селе Парканы к 3 декабря (Международный день людей с ограниченными возможностями) кто может помочь, помогает тем, кому помощь нужна. Постепенно мы поняли, что можем помогать улучшать наше общество и в других областях – так родился проект «Право на чистый воздух», в котором мы с гражданским обществом нашего села работали над проблемой сжигания мусора и растительных отходов населением. Нами создан довольно ёмкий и информативный документальный фильм о вреде для экологии, а значит и здоровью людей, приносимого сжиганием растительных отходов. Главными героями фильма выступили как раз родители, ухаживающие за больными детками, ведь их дети самая уязвимая группа не только в области прав человека, но и в области влияния на них загрязнения воздуха. Так же наша организация работает в области социального предпринимательства.
- Одним из главных проектов организации – это продвижение и пилотирование услуги персональный ассистент. Каких результатов удалось добиться?
Внедрение услуги «Персональный ассистент» на левом берегу Днестра это, пожалуй, самая главная цель деятельности организации «От равного к равному». Это очень важная и очень нужная услуга и для людей с ограниченными возможностями и для лиц, осуществляющих за ними уход. Мы очень детально изучили как должна работать эта служба, благодаря нашим партнёрам из Федерации семей за мир во всём мире в Молдове прошли многодневные стажировки в службах Персональных Ассистентов в Кишинёве, Новых Аненах, Гура Быкулуй.
Вместе с Федерацией семей нами разработан проект Положения о функционировании службы Персональных Ассистентов в приднестровском регионе и что самое ценное этот документ мы разрабатывали вместе с родителями, ухаживающими за больными детками.
Так же мы разработали методологию расчёта финансовых затрат при внедрении службы Персональный Ассистент и рассчитали примерный бюджет при постепенном внедрении этой услуги в Слободзейском районе на 5 лет вперёд. Мы уже ознакомили работников социальных служб и местные органы власти с нашими расчетами, в ближайшее время планируем выйти на уровень министерства и правительства. Эта услуга довольно дорогостоящая, так просто эту проблему не решить и поэтому адвокационную компанию мы стараемся проводить последовательно, опираясь на тщательные расчёты, создаём видео и печатную продукцию, проводим информационные сессии.
Для того, чтобы показать, как работает эта служба, мы планируем провести пилотирование этой услуги в рамках нашей организации – трудоустроить 5-7 персональных ассистентов, создать рабочие группы с министерством социальной защиты и наглядно показывать как это работает. Так же у нас в планах создать
подробное пособие для будущих персональных ассистентов. Финансирования для пилотирования этой услуги мы пока не нашли, но, уверена, что всё у нас получится. Эта услуга очень важная и нужная и мы просто обязаны довести нашу работу до логического конца, ведь так много людей в нас поверили и надеются, что всё у нас получится.
- Каково это быть женщиной и заниматься общественной деятельностью?
Для меня это очень непривычно. 15 лет я ухаживала за больной доченькой и практически не выходила из дома, поэтому я хорошо понимаю родителей, которые замыкаются со своим горем у себя дома. Но ещё я хорошо понимаю, что общественные организации обязательно должны работать с такими семьями, показывать что они не одни и что общество знает об их проблемах и будет стараться им помогать.
- Как удаётся совмещать работу и семью?
Это не сложно, главное правильно расставлять приоритеты, рационально использовать рабочий день. Нужно любить то, что ты делаешь - будь то домашние дела или дела, связанные с деятельностью нашей организации.
- Что Вас мотивирует заниматся социальной работой?
Мой жизненный опыт показывает, что такая работа с семьями, ухаживающими за детьми с тяжёлой формой ограничения возможностей очень необходима и обществу и конкретно каждому родителю, которым мы помогаем. Приятно осозновать, что ты смог быть кому-то полезным.
- Что у Вас на первом месте? А на каком месте Вы?
Самое главное в моей жизни составляет семья, а я являюсь её составляющим.
- В чём по Вашему мнению сила женщины?
В нежности, терпении и интуиции.
- Какой Вы видите Вашу организацию через 10 лет?
Не скажу, что мы мечтаем стать какой-то большой международной организацией, у нас нет каких-то больших амбиций. Хочется и через 10 лет работать в нашем селе, помогать семьям, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями, помогать улучшать социальную и экологическую политику нашего региона, просто быть нужными людям.