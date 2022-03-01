Аббревиатура VPN расшифровывается как Virtual Private Network (виртуальная частная сеть). VPN маскирует IP-адрес, перенаправляя его через специально настроенный удаленный сервер. Таким образом, интернет-провайдер не сможет отследить, какие сайты вы посещаете и что делаете в интернете. Эта технология позволяет более безопасно или незаметно переходить по страницам в интернете. Обычные пользователи используют его для обхода блокировок или для повышения безопасности.
«Фактически VPN является посредником между пользователем и интернетом, поэтому он действительно обладает некой информацией, которую в теории можно скомпрометировать. Прежде всего, это информация о посещении ресурсов и о том, что там делает пользователь. Или, что еще хуже, данные, которые вы передаете. При этом заранее нельзя сказать, насколько тот или иной сервис надежен. Да и фактически в области информационной безопасности часто вопрос безопасности сводится к вопросу о доверии – если мы доверяем сервису, то мы им пользуемся и передаем данные», – цитирует руководителя аналитического центра Zecurion (Enterprise-решения для кибербезопасности) Владимира Ульянова Mir24
Считается, что злоумышленники могут получить ваши данные, только если вы пользуетесь бесплатными сервисами VPN, однако, по словам Владимира Ульянова, монетизация VPN также не гарантирует его безопасности. Индикатором защищенности ваших данных является уровень популярности сервиса.
«В конце концов, если сервис безопасный и открытый, то стоит вопрос о его монетизации. На чем зарабатывают разработчики? Получают деньги от пользователей или продают данные, которыми они делятся с рекламодателями и маркетологами? Поэтому платный сервис чуть более безопасный, но не является гарантом того, что мы на 100% защищены», – говорит эксперт.
Многие также переживают за утечку данных, включая банковские карты и пароли от различных сервисов.
«В теории банковские карты могут быть скомпрометированы, но на практике это маловероятно. Основная информация, которую собирают VPN-сервисы – это сведения о том, что пользователи делают в сети, а не какие данные передают. Однако при этом, в отдельных случаях злоумышленники могут получать сведения о самих данных, поэтому логины и пароль в теории тоже могут утечь», – резюмирует Владимир Ульянов.