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Президенты Молдовы и Румынии высказались о резолюции ПАСЕ

Президенты Молдовы и Румынии высказались о резолюции ПАСЕ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет сделано все возможное, чтобы найти и применить на практике дипломатическое и политическое мирное решение приднестровского вопроса.

Накануне в ПАСЕ приняли резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине. В этот же документ внесли следующие слова: "акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупация Приднестровского региона".

Отвечая на вопрос, почему Молдова не выступила сама с инициативой признать "оккупацию Приднестровского региона", Санду ответила, что это решение ПАСЕ было ориентировано на конкретную ситуацию в Украине, передает sputniknews.com.

"В связи с этой поправкой Молдова ясно дала понять, что Российская Федерация играет ключевую роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и всего того, что произошло и происходит. Мы всегда говорили и призывали к выводу российских войск и просили и просим о ликвидации боеприпасов, которые находятся на территории левобережья Днестра. Мы продолжаем выступать за мирное урегулирование этого конфликта. Сделаем все возможное, чтобы найти и применить на практике дипломатическое, политическое и мирное решение", – сказала Санду.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что резолюция ПАСЕ имеет характер политического заявления. "Но приднестровская проблема – это проблема Молдовы. Эта проблема должна решаться здесь, в международно признанных форматах, с соблюдением территориального суверенитета и целостности и без ущерба для проевропейского курса Молдовы", – отметил румынский лидер.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение об исключении России и приняла поправку № 6 о признании Приднестровья «территорией, оккупированной Российской Федерацией».

ПСРМ решительно осудила поспешность и эмоциональность, с которыми Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине, включая поправку о «военной агрессии против Республики Молдова» и оккупацию региона Приднестровье».

«Это политическое мнение парламентариев, представляющих государства Совета Европы», - прокомментировал министр иностранных дел Кишинева Нику Попеску решение ПАСЕ
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
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