В Тирасполе произошло ДТП на ул. Царёва днём 16 марта. Автоледи 1997 года рождения за рулём Mitsubishi отвлеклась на другую машину и не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущей. Произошло столкновение с Volkswagen.
В салоне японской иномарки на переднем пассажирском сиденье в автокресле находилась полуторагодовалая девочка. В результате аварии она получила поверхностную травму головы и ушиб щеки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
У её матери сотрясение головного мозга, также как и у женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen. Госпитализация никому не потребовалась. Врачи оказали водителям и малышке медицинскую помощь и рекомендовали временный покой.
Ещё одна авария произошла в среду в Бендерах днём на ул. Бендерского Восстания. Женщина 1998 года рождения за рулём автомобиля Mercedes не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Volkswаgen.
В Mercedes, на заднем пассажирском сиденье в автокресле, пристёгнутый ремнями безопасности, сидел трёхлетний ребёнок. В результате аварии мальчик получил поверхностные ссадины лба. Госпитализация ему не потребовалась.
Сотрудники ГАИ проводят разбирательство и в очередной раз обращают внимание водителей: использование детских автокресел либо специальных удерживающих устройств поможет избежать серьёзных последствий при ДТП. mvdpmr.org