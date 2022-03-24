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В Молдове активистов обвиняют в "разжигании вражды"

В Молдове активистов обвиняют в "разжигании вражды"

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила 24 марта, что против членов одной из молдавских политических партий, а также представителей общественной организации возбуждены два уголовных дела.

Уточняется, что дела возбуждены по статьям 140 (1) и 346 Уголовного кодекса - о пропаганде войны и о действиях, направленных на разжигание вражды и национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.

Ранее в четверг пресс-конференцию провели активисты партии "Патриоты Молдовы" и общественной организации "Наша Родина — Молдова", где назвали страны Запада "зачинщиками конфликта на Украине", а молдавские власти обвинили в "близорукости" и "русофобии".

"Прокуроры PCCOCS проводят расследование после пресс-конференции представителей политформирования и НПО, которые заявили о поддержке военных действий на Украине, используя необъективную и ложную информацию", - сообщает sputniknews.com ссылаясь на официальную страницу ведомства в соцсети.

В начале марта Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) распространила сообщение о проведении ведомством "профилактических мероприятий", направленных на пресечение политической и межнациональной вражды в обществе.

Примечание. Статья 140 УК Молдовы: "(1) Пропаганда войны, распространение тенденциозной и вымышленной информации, способствующей разжиганию войны, или другие действия с целью развязывания войны, совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа либо иными способами наказываются штрафом в размере до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Совершение действий, предусмотренных частью (1), лицом, исполняющим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере от 1500 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 346 предусматривает, что за умышленные действия, публичные призывы, в том числе через печатные и электронные средства массовой информации, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности предусмотрен штраф в размере до 600 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет.
  • Сегодня, 09:21
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