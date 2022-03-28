В полдень в понедельник, 28 марта, в Тирасполе на старой свалке по Гребеницкому проезду загорелся прошлогодний сухостой.
Пламя ветром разносило в разные стороны, пока оно не подобралось к гаражам. Сквозь щели огонь проник внутрь. Чтобы ликвидировать воспламенение автобоксы пришлось вскрывать специнструментами, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Для тушения огня задействованы три пожарных автомобиля из СВПЧ Тирасполя и один из Бендер.
Ликвидация продолжается.
Инспектор Госпожнадзора проводит проверку, выясняет причину пожара. Версии три: поджог, неосторожность при курении либо неосторожное обращение с огнём.
По данным ГУпЧС МВД ПМР в минувшие субботу и воскресенье огнеборцы выезжали 89 раз на ликвидацию возгораний сухой травы, листвы и камыша.
На 14:00 понедельника уже зафиксировано 18 случаев.