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По данным ГУпЧС МВД ПМР в минувшие выходные пожарные выезжали 89 раз на ликвидацию возгораний

По данным ГУпЧС МВД ПМР в минувшие выходные пожарные выезжали 89 раз на ликвидацию возгораний

В полдень в понедельник, 28 марта, в Тирасполе на старой свалке по Гребеницкому проезду загорелся прошлогодний сухостой.

Пламя ветром разносило в разные стороны, пока оно не подобралось к гаражам. Сквозь щели огонь проник внутрь. Чтобы ликвидировать воспламенение автобоксы пришлось вскрывать специнструментами, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Для тушения огня задействованы три пожарных автомобиля из СВПЧ Тирасполя и один из Бендер.

Ликвидация продолжается.

Инспектор Госпожнадзора проводит проверку, выясняет причину пожара. Версии три: поджог, неосторожность при курении либо неосторожное обращение с огнём.

По данным ГУпЧС МВД ПМР в минувшие субботу и воскресенье огнеборцы выезжали 89 раз на ликвидацию возгораний сухой травы, листвы и камыша.

На 14:00 понедельника уже зафиксировано 18 случаев.

Последствия таких ЧП разные.
  • Вчера, 17:30
  • DTV
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