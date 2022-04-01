Государственный таможенный комитет ПМР информирует отечественных экономических агентов о состоявшемся первом заседании Специальной комиссии при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из республики отдельных категорий продовольственных товаров.
Согласно принятого решения установлена возможность вывоза из Приднестровья в соответствии с таможенной процедурой экспорта следующих категорий продовольственных товаров для всех потенциальных экспортеров без ограничений до особого решения Специальной комиссии:
— икра осетровых
— молодняк птицы (цыплята и утята)
-огурцы свежие
-томаты свежие
-клубника/ земляника садовая
-вишня
-черешня свежая
-рыба живая, охлажденная, замороженная
-филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые
-рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения.
Как напоминает ГТК ПМР, что решение о возможности и объёмах вывоза товаров, перечисленных в Указе Президента ПМР № 113, может быть принято исключительно Специальной комиссией при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.