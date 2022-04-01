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Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров

Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров

Государственный таможенный комитет ПМР информирует отечественных экономических агентов о состоявшемся первом заседании Специальной комиссии при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из республики отдельных категорий продовольственных товаров.

Согласно принятого решения установлена возможность вывоза из Приднестровья в соответствии с таможенной процедурой экспорта следующих категорий продовольственных товаров для всех потенциальных экспортеров без ограничений до особого решения Специальной комиссии:

— икра осетровых

— молодняк птицы (цыплята и утята)

-огурцы свежие

-томаты свежие

-клубника/ земляника садовая

-вишня

-черешня свежая

-рыба живая, охлажденная, замороженная

-филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые

-рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения.

Как напоминает ГТК ПМР, что решение о возможности и объёмах вывоза товаров, перечисленных в Указе Президента ПМР № 113, может быть принято исключительно Специальной комиссией при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.
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