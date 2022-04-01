В среду, 6 апреля 2022 года, в стенах кишиневского офиса Миссии ОБСЕ состоялось заседание представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы, специально посвящённое проблеме импорта лекарственных средств.
В заседании приняли участие представители Ассоциации фармацевтов Приднестровья, Министерства здравоохранения и ряда приднестровских компаний-импортёров фармацевтической продукции, а также посредники и наблюдатели в переговорном процессе, сообщает newspmr.com
Приднестровской стороной был подчёркнут бюрократизированный и излишний характер применяемых профильными органами Молдовы процедур при ввозе медикаментов в Приднестровье транзитом через пункты пропуска на румынско-молдавской границе, сообщает пресс-служба МИД ПМР
Итогом обозначенного неконструктивного подхода является тот факт, что на сегодняшний день на таможенном терминале в Бульбоках более недели находятся два транспортных средства с грузом медикаментов одной из компаний Приднестровья. Другие компании приняли решение приостановить большую часть закупки и отгрузки лекарственных препаратов ввиду отказа профильного молдавского агентства в предоставлении авторизаций на импорт, без которых таможенные органы РМ запрещают ввоз грузов в Приднестровье.
Критическая ситуация сложилась с тендерами на государственные закупки лекарственных средств, включая по онкологическим, диабетическим, психотропным, противотуберкулёзным и пр.
Приднестровская сторона настаивала на необходимости скорейшей выработки принципиальных решений временного характера, реализация которых позволила бы сохранить доступ населения Приднестровья к традиционной номенклатуре медикаментов. Было официально предложено на временной основе осуществлять пропуск медикаментов в режиме, который имел место ранее на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» до момента его закрытия в феврале с.г.
«На данном этапе представители РМ вопреки ранее озвученным заверениям не проявили полного понимания сложившейся тяжёлой ситуации и готовности к оперативным решениям по выработке особых механизмов для импортёров из Приднестровья», - обозначил итоги переговоров МИД ПМР.
Молдавская сторона применяет административные барьеры даже при ввозе части уже зарегистрированных в самой Молдове лекарств под предлогом цены, наличия аналогов на рынке или посредством несвоевременного предоставления авторизации.
«В результате из 20 поданных и рассмотренных профильным агентством Молдовы во второй половине марта заявок не удовлетворена ни одна», – говорится в сообщении МИД ПМР, сообщает novostipmr.com
Внешнеполитическое ведомство дополнительно сообщило, что диалог проблеме импорта лекарственных средств в Приднестровье продолжится на уровне профильных специалистов в ближайшее время при участии посредников и наблюдателей. Молдова обещает пропустить две застрявшие приднестровские фуры с лекарствами до конца этой недели.