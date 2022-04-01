Орехи — одна из лучших закусок: они насыщают и являются отличным источником белка. Их большой недостаток - они имеют высокую жирность. Но они также содержат клетчатку, жирные кислоты Омега-3, витамин Е и L-аргинин. Другими словами, орехи являются очень ценным ресурсом для тех, кто сидит на белковой диете и хочет нарастить мышечную массу.
Хотя все орехи содержат белок , некоторые содержат больше белка, чем другие.
Миндаль - король белков
Миндаль содержит 18,7 г белка на 100 г. Таким образом, с горстью миндаля вы можете получить значительный вклад белка в дополнение к получению порции энергии.
После миндаля рейтинг орехов по содержанию белка будет следующим:
· Фисташки : 17,65 г белка на 100 г.
· Кешью : 17,2 г белка на 100 г.
· Грецкий орех : 14,4 г белка на 100 г.
· Пиньон : 14 граммов белка на 100 граммов.
· Фундук : 12 граммов белка на 100 граммов.
Миндаль, фисташки и кешью являются отличным выбором для перекуса , в то время как грецкие орехи, кедровые орехи и фундук не только содержат меньше белка, но и содержат больше калорий.
· Миндаль : 579 калорий на 100 грамм.
· Фисташки : 562 калории на 100 грамм.
· Кешью : 553 калории на 100 грамм.
· Кедровые орехи : 673 калории на 100 грамм.
· Грецкие орехи : 654 калории на 100 грамм.
· Фундук : 646 калорий на 100 грамм.
Арахис исключен из этих списков так как это бобовые, Тем не менее белка в нем намного выше, чем у миндаля: 25,2 грамма белка на 100 граммов