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Назван самый лучший орех с точки зрения содержания белка

Назван самый лучший орех с точки зрения содержания белка

Орехи — одна из лучших закусок: они насыщают и являются отличным источником белка. Их большой недостаток - они имеют высокую жирность. Но они также содержат клетчатку, жирные кислоты Омега-3, витамин Е и L-аргинин. Другими словами, орехи являются очень ценным ресурсом для тех, кто сидит на белковой диете и хочет нарастить мышечную массу.

Хотя все орехи содержат белок , некоторые содержат больше белка, чем другие.

Миндаль - король белков

Миндаль содержит 18,7 г белка на 100 г. Таким образом, с горстью миндаля вы можете получить значительный вклад белка в дополнение к получению порции энергии.

После миндаля рейтинг орехов по содержанию белка будет следующим:

· Фисташки : 17,65 г белка на 100 г.

· Кешью : 17,2 г белка на 100 г.

· Грецкий орех : 14,4 г белка на 100 г.

· Пиньон : 14 граммов белка на 100 граммов.

· Фундук : 12 граммов белка на 100 граммов.

Миндаль, фисташки и кешью являются отличным выбором для перекуса , в то время как грецкие орехи, кедровые орехи и фундук не только содержат меньше белка, но и содержат больше калорий.

· Миндаль : 579 калорий на 100 грамм.

· Фисташки : 562 калории на 100 грамм.

· Кешью : 553 калории на 100 грамм.

· Кедровые орехи : 673 калории на 100 грамм.

· Грецкие орехи : 654 калории на 100 грамм.

· Фундук : 646 калорий на 100 грамм.

Арахис исключен из этих списков так как это бобовые, Тем не менее белка в нем намного выше, чем у миндаля: 25,2 грамма белка на 100 граммов
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
  • Просмотров: 2
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