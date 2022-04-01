Сегодня исполнилось 152 года со дня рождения Владимира Ильича Ленина - личности яркой и неоднозначной.Далеко в прошлом – общенародные празднования даты и трудовые рекорды, посвященные Ильичу. Но Музыка, с которой люди творили историю, жива и сегодня. Новосибирская группа Silenzium, известная симфоническими версиями рок-хитов и произведений классической музыки, выпустила клип на кавер песни «И вновь продолжается бой», написанной Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой в 1974 году. Композиция посвящена Великой Октябрьской социалистической революции и Владимиру Ленину. Клип снимался в 2015 году в Новосибирске на деньги спонсоров.
Приятного просмотра.
Подпеваем:
Неба утреннего стяг... В жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною Ветры яростных атак!
И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди… И Ленин — такой молодой, И юный Октябрь впереди!
Весть летит во все концы: Вы поверьте нам, отцы, — Будут новые победы, Встанут новые бойцы!
С неба милостей не жди! Жизнь для правды не щади… Нам, ребята, в этой жизни Только с правдой по пути!
В мире зной и снегопад… Мир и беден и богат… С нами юность всей планеты — Наш всемирный стройотряд!