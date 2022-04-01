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"И вновь продолжается бой"

"И вновь продолжается бой"

Сегодня исполнилось 152 года со дня рождения Владимира Ильича Ленина - личности яркой и неоднозначной.Далеко в прошлом – общенародные празднования даты и трудовые рекорды, посвященные Ильичу. Но Музыка, с которой люди творили историю, жива и сегодня. Новосибирская группа Silenzium, известная симфоническими версиями рок-хитов и произведений классической музыки, выпустила клип на кавер песни «И вновь продолжается бой», написанной Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой в 1974 году. Композиция посвящена Великой Октябрьской социалистической революции и Владимиру Ленину. Клип снимался в 2015 году в Новосибирске на деньги спонсоров.

Приятного просмотра.



Подпеваем:

Неба утреннего стяг...
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак!

И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин — такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы, —
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы!

С неба милостей не жди!
Жизнь для правды не щади…
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути!

В мире зной и снегопад…
Мир и беден и богат…
С нами юность всей планеты —
Наш всемирный стройотряд!
  • Сегодня, 10:49
  • DTV
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