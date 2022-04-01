Простая задачка из школьной программы вызвала споры в родительских группах в соцсетях, пишет журнал «Популярная механика».
Правильный ответ ниже . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . Правильный ответ = 27
Есть несколько способов узнать правильный ответ:
1. Задачку можно решать в уме, предполагая варианты числовых значений фигур, а можно подойти рационально и решать с помочью вычислений. На первом изображении круг и квадрат, на втором — круг и треугольник, на третьем — треугольник и квадрат. Если мы сложим все вместе, то получим 2 круга + 2 квадрата + 2 треугольника = 10+20+24; 2•(круг+квадрат+треугольник)=54. Так как нам надо найти как раз сумму всех геометрических фигур, делим правую и левую часть на два и получаем, что круг+квадрат+треугольник=27.
2. Сложите первую и вторую фигуру (10+20) — в сумме у вас получится 30. Получившийся набор содержит в себе третью фигуру — вычитайте ее из целого (30-24) и получите 6. 6 — это два круга, тогда один круг будет равен 3. В таком случае к третьей фигуре нужно добавить один круг (24+3). Получилось 27