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Logitech представила вертикальную мышь Lift

Logitech представила вертикальную мышь Lift

Мышь Lift имеет вертикально ориентированную конструкцию, которая позволяет держать руку под углом 57 градусов для лучшей эргономики. За счет этого снижается нагрузка на запястье, поскольку вы держите руку под таким же углом, как если бы вы пожимали чью-то ладонь, пишет The Verge.

Logitech представила вертикальную мышь Lift
Мышь доступна в розовом, белом и графитовом цветах. Фото: theverge.com

Мягкая рукоятка сделана из резины. Девайс питается от одной батареи AA, которая, по утверждению Logitech, может проработать до двух лет.

По всем остальным характеристикам мышь стандартная: она имеет две основные кнопки, бесшумное магнитное колесо прокрутки, кнопку переключения DPI и две дополнительные кнопки у большого пальца. Есть варианты беспроводной компьютерной мыши как для правшей, так и для левшей.

Устройство можно подключать по Bluetooth к трем девайсам — переключение между ними проходит с помощью специальной кнопки внизу.

Цена — 70 долларов
  • Сегодня, 21:25
  • DTV
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