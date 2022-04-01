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В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ

В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ

В здании Министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса в Тирасполе, произошло несколько взрывов.

Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым.

Сообщают, что жертв и погибших нет. Сегодня выходной, в здании было пусто.

Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте - следственно-оперативная группа, сапёры, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

По предварительным данным выстрелы были произведены из РПГ.

Пострадавших нет.

В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
https://t.me/s/mvdpmr
Фото: https://t.me/s/pridnestrovec
  • Сегодня, 17:56
  • DTV
  • Просмотров: 25
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