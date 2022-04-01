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В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
Категория:
Новости дня
В здании Министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса в Тирасполе, произошло несколько взрывов.
Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым.
Сообщают, что жертв и погибших нет. Сегодня выходной, в здании было пусто.
Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте - следственно-оперативная группа, сапёры, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.
По предварительным данным выстрелы были произведены из РПГ.
Пострадавших нет.
https://t.me/s/mvdpmr
Фото:
https://t.me/s/pridnestrovec
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