Служба информации и безопасности (СИБ) РМ выступила с заявлением в контексте ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе.
Представители СИБ заявили, что следят в режиме реального времени за постоянно меняющейся ситуацией. Информация, предоставляемая лицам, принимающим решения, является секретной. На ее основании формируются официальные позиции и при необходимости ее доводят до сведения широкой общественности.
В то же время учреждение активизировало свои усилия по сбору информации, имеющей отношение к предотвращению действий, которые могут повлиять на климат безопасности Молдовы, в том числе путем активного сотрудничества с национальными правоохранительными органами.
"В то же время мы призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну. Учитывая сложность ситуации, мы рассчитываем на ответственность и критическое мышление граждан Молдовы", - говорится в заявлении СИБ. sis.md