Приднестровское агентство"Новости Приднестровья" сообщили о стрельбе в районе складов возле села Колбасна, сообщает РИА Новости
"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет. Выясняем подробности", - пишет агентство "Новости Приднестровья" в Telegram.
Как сообщает ТАСС, представитель Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии опроверг информацию о стрельбе в районе села Колбасна.
обновлено 10: 45 К складам в ПМР вышла группа диверсантов сообщает в телеграмм Wargonzo
обновлено 10:52 В ОКК прокомментировали данные о стрельбе в селе Колбасна сообщает РИА Новости
ОКК: стрельба в Колбасне велась на украинской территории, к Приднестровью это не относится.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКК ОБ ИНФОРМАЦИИ СМИ О СТРЕЛЬБЕ В КОЛБАСНЕ: СТРЕЛЬБА ВЕЛАСЬ НА УКРАИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, К ПРИДНЕСТРОВЬЮ ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
обновлено 10:59 Пресс-центр МВД ПМР : Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины.
обновлено 11:33 Диверсанты в ПМР использовали гранатомёты⚡️
Об этом сообщают источники проекта @wargonzo в Приднестровье. Речь идет о подствольниках и боеприпасах ВОГ-25. Несколько гранат разорвались рядом с военными складами в населенном пункте Колбасна.
обновлено 12:32 ДРГ атаковала центральное КПП складов в Колбасной⚡️ сообщают источники проекта @wargonzo Стало известно, что диверсанты зашедшие в ПМР с территории Украины, не просто устроили перестрелку где-то в окрестностях, но целенаправленно атаковали из автоматов и гранатометов непосредственно центральное КПП военного объекта. Жертв нет.
Новость дополняется.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана, пишет РИА Новости
Сейчас на складе в Колбасне могут находиться от 19 тыс. до 21,5 тыс. тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Как ранее отмечал в интервью DW бывший министр обороны РМ, генерал Виталий Маринуца, если на складе произойдет взрыв, то его сила, согласно исследованию Академии наук Молдавии, будет такой же, что и при сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.