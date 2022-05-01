Telegram-канал NEXTA Live 30 апреля опубликовал якобы страницу спецвыпуска газеты «Приднестровье», датированную 2 мая 2022 года. Среди материалов на — обращение местных жителей к президенту России Владимиру Путину и сообщения о «многочисленных нападениях» на регион. Страница начала расходиться по сети. Главный редактор издания тем временем опроверг подлинность этой страницы, заявив, что это — фейк.
Как заявил «Новостям Приднестровья» главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасёв, это явный фейк.
«Сегодня вышел субботний выпуск, следующий номер выйдет 5 мая. Никакого дополнительного спецвыпуска не было», - прокомментировал он и призвал доверять только проверенной информации.
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