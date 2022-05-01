Диетолог Ирина Писарева рассказала, какой шашлык является самым полезным. Специалист считает, что курица, семга и форель как нельзя кстати подойдут тем, кто заботится о своем здоровье, сообщает Ura.ru.
Она отметила, что рыба, например, богата Омегой-3 жирными кислотами и другими витаминами. Не менее полезно готовить ее на мангале целиком. Кроме того, этот может быть сибас или дорада. А вот птицу лучше поджаривать без кожи и не на сильном огне.
Писарева добавила, что другие виды шашлыка менее полезны. Особенно жареное мясо опасно для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, тем более в период обострения, передает mir24.tv.
«Чем жирнее мясо, тем более у него зажаристая корочка. Именно в ней основной вред. Образуются канцерогенные вещества, которые не идут на пользу нашему организму», – сказала эксперт.
В качестве гарнира к шашлыку диетолог посоветовала овощной салат с оливковым маслом и свежей зеленью. Еще к горячему блюду можно добавить овощи на гриле: баклажан, кабачок, перец. Писарева считает, что не менее важно правильно выбрать соусы без сахара и при возможности готовить их самостоятельно. Например, томатный с зеленью или чесночный с легким йогуртом.
Ранее доктор медицинских наук Сергей Хомяков предупредил россиян о вреде шашлыка, приготовленного на углях. По словам доктора, канцерогены, которые образуются при возникновении дыма и сгорании жира во время готовки мяса, могут привести к развитию опухолей.
«Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей. Так удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», – сказал специалист. Он добавил, что самый важный фактор в процессе приготовления блюда – правильная прожарка мяса. Врач отметил, что не стоит зажаривать пищу, так как в корочке образуются токсичные углеводы.
«В непрожаренном мясе могут быть паразиты, вызывающие паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз», – отметил врач.
Специалист посоветовал готовить шашлык из птицы или рыбы, так как они проще усваиваются в организме и содержат меньше жировых прослоек.