Этой ночью в селе Воронково Рыбницкого района, находящийся рядом с украинской границей, были слышны взрывы.
Над воинской частью в Воронково летали минимум два дрона, прозвучало 4 взрыва.
На месте работают специалисты. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.
10:29 У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерено в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили.
Глубина воронок составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства.
Как отмечают специалисты, это уже второй факт, активных действий в районе с. Воронково. Первая атака была зафиксирована 5 мая в 22:20. Тогда с дрона были сброшены два взрывных устройства.
Во всех случаях пострадавших нет.
Фото: МВД ПМР Фото: МВД ПМР Фото: МВД ПМР Фото: МВД ПМР Фото: МВД ПМР Фото: МВД ПМР Фото: МВД ПМР
В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
В республике введен "красный" уровень террористической опасности.
СК завел уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Местные власти заявили, что следы предполагаемых организаторов взрывов ведут на Украину. Их личности не установлены.