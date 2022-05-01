Dnestr.TV

 
0

В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)

В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)

Этой ночью в селе Воронково Рыбницкого района, находящийся рядом с украинской границей, были слышны взрывы.

Над воинской частью в Воронково летали минимум два дрона, прозвучало 4 взрыва.

На месте работают специалисты. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

10:29
У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерено в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили.

Глубина воронок составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства.

Как отмечают специалисты, это уже второй факт, активных действий в районе с. Воронково. Первая атака была зафиксирована 5 мая в 22:20. Тогда с дрона были сброшены два взрывных устройства.

Во всех случаях пострадавших нет.

В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР
В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР
В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР
В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР
В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР
В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР
В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
Фото: МВД ПМР

В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

В республике введен "красный" уровень террористической опасности.

СК завел уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Местные власти заявили, что следы предполагаемых организаторов взрывов ведут на Украину. Их личности не установлены.
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация












    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
    •  

    Инфо

     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна