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Ушел и жизни Том Маркович Зенович

Ушел и жизни Том Маркович Зенович

Сегодня стало известно о кончине Тома Марковича Зеновича, который стоял у истоков создания Приднестровья.

С 1995 по 2001 годы находился в должности главы Государственной администрации города Бендеры. Он был первым главой города постсоветского времени и первым в молодой ПМР.

В 2001 году был кандидатом в президенты ПМР. Тогда он занял второе место с результатом 6,68%, не сумев победить действующего тогда президента Приднестровья Игоря Смирнова, но набрав больше голосов, чем его другой соперник.

Тому Зеновичу было 83 года.

Днестр ТВ выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Тома Марковича Зеновича.
  • Сегодня, 11:34
  • DTV
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