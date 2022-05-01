Сегодня стало известно о кончине Тома Марковича Зеновича, который стоял у истоков создания Приднестровья.



С 1995 по 2001 годы находился в должности главы Государственной администрации города Бендеры. Он был первым главой города постсоветского времени и первым в молодой ПМР.



В 2001 году был кандидатом в президенты ПМР. Тогда он занял второе место с результатом 6,68%, не сумев победить действующего тогда президента Приднестровья Игоря Смирнова, но набрав больше голосов, чем его другой соперник.



Тому Зеновичу было 83 года.



Днестр ТВ выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Тома Марковича Зеновича.