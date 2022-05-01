Dnestr.TV

 
0

Вадим Красносельский встретился с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом

Вадим Красносельский встретился с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом

Сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. К разговору был также приглашен министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба главы государства.

Вадим Красносельский отметил, что встречи носят системный характер, это позволяет своевременно обмениваться актуальной информацией о существующем положении дел. Вопросы переговорной повестки, хорошо известные сторонам, приобретают в нынешних сложных реалиях особую остроту, добавил Президент ПМР.

Глава государства подчеркнул недопустимость попыток извлечения политической выгоды из сложнейшей ситуации, заложниками которой оказались приднестровцы. Несмотря на более чем скромную вероятность проведения в обозримой перспективе встречи участников формата «5+2» из-за сложностей во взаимоотношениях стран-гарантов, переговорный процесс должен продолжаться, считает Вадим Красносельский.

Эффективность деятельности экспертных (рабочих) групп на данный момент невысока, констатировал Президент ПМР. Он считает необходимым активизировать работу формата «Постоянного совещания…» контактами в режиме «1+1».

«Недопустимо, мы просто не имеем права оправдывать бездействие отсутствием встреч в формате "5+2". Помимо гарантов, есть стороны, посредники, наблюдатели переговорного процесса. Надо решать вопросы гуманитарной, экономической корзин, вопросы жизнеобеспечения. От этих решений зависит жизнь и приднестровского народа, и молдавского народа», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Европейский дипломат отметил со своей стороны, что также приветствует регулярность рабочих контактов. Клаус Нойкирх подчеркнул, что позитивно оценивает и поддерживает любые формы конструктивного диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова. Глава Миссии ОБСЕ в РМ акцентировал внимание на том, что стороны нацелены на обеспечение стабильности и мира на обоих берегах Днестра.

Участники встречи обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, обсудили варианты решения проблемных аспектов, условились продолжить практику регулярного взаимодействия.

  • Сегодня, 14:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна