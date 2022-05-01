Сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. К разговору был также приглашен министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский отметил, что встречи носят системный характер, это позволяет своевременно обмениваться актуальной информацией о существующем положении дел. Вопросы переговорной повестки, хорошо известные сторонам, приобретают в нынешних сложных реалиях особую остроту, добавил Президент ПМР.
Глава государства подчеркнул недопустимость попыток извлечения политической выгоды из сложнейшей ситуации, заложниками которой оказались приднестровцы. Несмотря на более чем скромную вероятность проведения в обозримой перспективе встречи участников формата «5+2» из-за сложностей во взаимоотношениях стран-гарантов, переговорный процесс должен продолжаться, считает Вадим Красносельский.
Эффективность деятельности экспертных (рабочих) групп на данный момент невысока, констатировал Президент ПМР. Он считает необходимым активизировать работу формата «Постоянного совещания…» контактами в режиме «1+1».
«Недопустимо, мы просто не имеем права оправдывать бездействие отсутствием встреч в формате "5+2". Помимо гарантов, есть стороны, посредники, наблюдатели переговорного процесса. Надо решать вопросы гуманитарной, экономической корзин, вопросы жизнеобеспечения. От этих решений зависит жизнь и приднестровского народа, и молдавского народа», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Европейский дипломат отметил со своей стороны, что также приветствует регулярность рабочих контактов. Клаус Нойкирх подчеркнул, что позитивно оценивает и поддерживает любые формы конструктивного диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова. Глава Миссии ОБСЕ в РМ акцентировал внимание на том, что стороны нацелены на обеспечение стабильности и мира на обоих берегах Днестра.
Участники встречи обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, обсудили варианты решения проблемных аспектов, условились продолжить практику регулярного взаимодействия.