Молдавская этно-рок-группа Zdob si Zdub установила важное достижение и вошла в Книгу рекордов "Евровидения", оказавшись единственной группой за всю историю данного песенного конкурса, которая три раза попала в финал "Евровидения" в трех разных десятилетиях, передает Noi.md.
Как сообщил музыкальный продюсер Сергей Орлов в рамках стрима Мару Петровой и Артура Сухих, это на самом деле уникальное достижение для "Евровидения", поскольку есть артисты, которые участвовали в «Евровидении» по три раза, но не было тех, кто выходил в финал конкурса трижды, в каждом из трех разных десятилетий.
Zdob şi Zdub выступали в финале "Евровидения" в 2005 г. в Киеве, в 2011 г. - в Дюссельдорфе, а теперь Zdob şi Zdub & Advahov Brothers будут выступать в финале в Турине 14 мая 2022 г. с песней Trenulețul.
"Таким образом, Zdob şi Zdub добились великого достижения и вошли в Книгу рекордов "Евровидения"", - отметил Сергей Орлов. Он показал, какое веселье, шум и гам были у всех членом молдавской команды "Евровидения" после объявления о прохождении Zdob şi Zdub & Advahov Brothers в финал конкурса.
Музыкальный продюсер сказал, что у ребят и всех членов команды не было сомнения в выходе Zdob şi Zdub & Advahov Brothers в финал "Евровидения", но они начали переживать, когда стали объявлять результаты голосования, которые свидетельствовали о попадании в финал тех, кого большинство не считало явными финалистами, а нашу страну долго не называли.
"Но в итоге все получилось как надо. Шоу было прекрасное. Зал отлично, восхитительно принимал наших ребят, многие танцевали, все мы сильно переживали. Но мы это сделали! Спасибо огромное всем за поддержку", - заявили Сергей Орлов и фронтмен Zdob şi Zdub Роман Ягупов.
Сергей Орлов признался, что для участия артиста в "Евровидении" необходима минимальная сумма в 50 тыс. евро, чтобы было отчего плясать, но и наличие больших бюджетов не гарантирует сразу успех. Так, бюджет Азербайджана для участия в "Евровидении" составлял 6,5 млн долларов, и страна добилась победы в конкурсе только на четвертый год, а для Молдовы такой бюджет является просто фантастическим.