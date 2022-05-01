Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Республики Молдова Владислав Кульминский, который был гостем программы Jurnal TV «Секреты власти», сказал, что сейчас самое подходящее время для властей Кишинева разработать план реинтеграции приднестровского региона.
При этом Кульминский отметил, что за последние 15 лет ни у одного правительства не было такой стратегии, сообщает jurnal.md
«Это вина не только нынешнего правительства, ни у одного правительства за последние 15 лет не было реальной стратегии интеграции. У нас есть десятки ведомств и министерств, занимающихся приднестровским вопросом, но, во-первых, мы даже не смогли определиться со стратегической целью, чего мы хотим? Как продвигать эту цель? У нас проблемы с планированием. Молдова должна иметь очень четкий план. Что мы хотим сделать? Куда мы хотим пойти и как мы это делаем? Я считаю, что подходящее время для составления этого плана сейчас, и у нас не так много времени», — сказал Владислав Кульминский.