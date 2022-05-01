Dnestr.TV

 
0

Кульминский: Сейчас подходящее время разработать план реинтеграции Приднестровья

Кульминский: Сейчас подходящее время разработать план реинтеграции Приднестровья

Бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Республики Молдова Владислав Кульминский, который был гостем программы Jurnal TV «Секреты власти», сказал, что сейчас самое подходящее время для властей Кишинева разработать план реинтеграции приднестровского региона.

При этом Кульминский отметил, что за последние 15 лет ни у одного правительства не было такой стратегии, сообщает jurnal.md

«Это вина не только нынешнего правительства, ни у одного правительства за последние 15 лет не было реальной стратегии интеграции. У нас есть десятки ведомств и министерств, занимающихся приднестровским вопросом, но, во-первых, мы даже не смогли определиться со стратегической целью, чего мы хотим? Как продвигать эту цель? У нас проблемы с планированием. Молдова должна иметь очень четкий план. Что мы хотим сделать? Куда мы хотим пойти и как мы это делаем? Я считаю, что подходящее время для составления этого плана сейчас, и у нас не так много времени», — сказал Владислав Кульминский.

  • Сегодня, 11:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна