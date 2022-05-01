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В Приднестровье снова растут цены на топливо

В Приднестровье снова растут цены на топливо

Цена на топливо в Приднестровье выросла. Повышение коснулось только бензина, которое стало дороже сразу на 1 рубль, независимо от марки. Цены на дизельное топливо остались без изменений.

В Приднестровье в этом месяце, уже пятый раз меняются цены. Последнее подорожание топлива было 31 марта. Это уже десятое повышение цен на топливо с начала 2022 года.

Также, можно обратить внимание, что из списка предоставляемого к продаже топлива, исчез бензин А-92.

Цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф".

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН:

A-98 – 25,00 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,00 руб.;

A-95 премиум – 24,00 руб. за 1 литр, до повышения было – 23,00 руб.;

A-95 – 23,70 руб. за 1 литр, до повышения было – 22,70 руб.;

ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:

DT евро – 22,30 руб. за 1 литр;
DT дизель – 22,10 руб. за 1 литр.

Тем временем в Молдове, только за месяц, литр топлива подорожал почти на 3 лея. Теперь автовладельцы в соседней стране могут заправиться по 30,30 леев за литр бензина, и 27,11 леев за литр дизельного топлива.

  • Сегодня, 07:07
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