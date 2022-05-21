В украинском Николаеве демонтировали памятник поэтому Александру Пушкину, который был создан в 1988 году народным художником Украины Юрием Макушиным и установлен на Набережной улице.
Как сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на очевидцев, сегодня к памятнику подъехал автокран и снял бронзовую фигуру поэтому с гранитного постамента. В итоге памятник увезли в неизвестном направлении, пишет mk.ru.
Также пока нет данных, было ли это официальное решение властей или чья-то частная инициатива.
Отметим, что скульптура ранее была внесена в Перечень объектов культурного наследия, взятых на государственный учет.