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В Николаеве демонтировали памятник Пушкину

В Николаеве демонтировали памятник Пушкину

В украинском Николаеве демонтировали памятник поэтому Александру Пушкину, который был создан в 1988 году народным художником Украины Юрием Макушиным и установлен на Набережной улице.

Как сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на очевидцев, сегодня к памятнику подъехал автокран и снял бронзовую фигуру поэтому с гранитного постамента. В итоге памятник увезли в неизвестном направлении, пишет mk.ru.

Также пока нет данных, было ли это официальное решение властей или чья-то частная инициатива.

Отметим, что скульптура ранее была внесена в Перечень объектов культурного наследия, взятых на государственный учет.
  • Вчера, 19:54
  • DTV
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