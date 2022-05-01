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Украина ввела дополнительные ограничения в трех районах Одесской области на границе с Молдовой

Украина ввела дополнительные ограничения в трех районах Одесской области на границе с Молдовой

В Одесском, Белгород-Днестровском и Болградском приграничных районах Одесской области ввели дополнительные временные ограничения на въезд, проведение работ и плавание судов. Об этом 21 мая сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает newsmaker.md.

Как заявили в ведомстве, в указанных районах запрещено:

— въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц

— проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных

— отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков)

— скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог

— перевозка оружия и любых средств активной обороны без разрешений

— использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций

— использование воздушных судов, без пилотируемой техники

— движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Молдовы, кроме определенных категорий лиц

— плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.

При этом отмечается, что действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.

Украина ввела дополнительные ограничения в трех районах Одесской области на границе с Молдовой
newsmaker.mdУкраина ввела дополнительные ограничения в трех районах Одесской области на границе с Молдовой
  • Вчера, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 51
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