В Одесском, Белгород-Днестровском и Болградском приграничных районах Одесской области ввели дополнительные временные ограничения на въезд, проведение работ и плавание судов. Об этом 21 мая сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает newsmaker.md.
Как заявили в ведомстве, в указанных районах запрещено:
— въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц
— проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных
— отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков)
— скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог
— перевозка оружия и любых средств активной обороны без разрешений
— использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций
— использование воздушных судов, без пилотируемой техники
— движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Молдовы, кроме определенных категорий лиц
— плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.
При этом отмечается, что действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.