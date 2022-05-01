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Совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии может пройти в ближайшее время

Совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии может пройти в ближайшее время

Четыре парламентских комиссии из Молдовы и Румынии выразили свою политическую поддержку организации в ближайшее время совместного заседания парламентов двух стран, об этом сообщает пресс-служба законодательного форума Молдовы.

Совместное заявление подписали 20 мая в Яссах представители комиссий по внешней политике и европейской интеграции и по правовым вопросам, назначениям и иммунитету парламента Республики Молдова, а также Комиссии по внешней политике и Юридической комиссии по назначениям, дисциплине, иммунитету и подтверждениям Сената Румынии.

В документе отмечена решимость молдавских и румынских парламентских структур продолжать работу в целях ускорения процесса европейской интеграции Республики Молдова, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Объединение наших усилий является прочной основой для достижения стратегической приоритетной цели — прочной и необратимой связи Республики Молдова с Европейским Союзом при посредничестве Румынии», — говорится в заявлении.

Депутаты из Кишинева и Бухареста считают важным внедрение концепции общего контроля на границе между двумя странами.

Законотворцы также выразили обеспокоенность ситуацией в регионе и, в связи с этим, недавними инцидентами в Приднестровье. Отмечается, что депутаты «приветствуют мудрый, ответственный и взвешенный подход кишиневских властей к общей ситуации».

Согласно документу, Республика Молдова также подтверждает своими усилиями, что она является государством с европейским призванием и что она, естественно, разделяет ценности, на которых основан Европейский Союз.

Республика Молдова подала заявку на вступление в ЕС в начале марта 2022 года.

В конце апреля Молдова передала послу ЕС первую часть заполненной анкеты. Тогда в церемонии приняли участие президент Молдовы Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и представители правительства Молдовы.

Вторую часть заполненной анкеты власти страны передали в четверг, 12 мая. Документ послу Евросоюза Янису Мажейксу вручила премьер Наталья Гаврилица — на брифинге в честь открытия нового здания посольства ЕС в Молдове.
Sputnik.md
  • Сегодня, 07:40
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